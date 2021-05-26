Новые субсидии начнут действовать летом

С лета текущего года россияне смогут получить новые выплаты и льготы, например, изменится порядок назначения субсидий на оплату ЖКХ. Об этом в беседе с порталом Life рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко.

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В настоящее время субсидии могут получать те граждане, кто тратит на оплату услуг ЖКХ более 22 процентов совокупного дохода семьи. При этом каждый регион может устанавливать свой процент самостоятельно. В Москве, например, эта цифра составляет 10 процентов. Доля рассчитывается также с учетом бюджета, местных тарифов, логистики на добычу и доставку ресурсов.

«До 1 июля будут приняты поправки, которые изменят стандарты выплат. После этого людей, которые получат право на субсидию, станет больше», — пояснила Трофименко.

Однако претендовать на субсидию не смогут граждане, у которых есть подтвержденная в суде непогашенная задолженность, накопившаяся за последние три года.

По словам юриста, с новыми поправками долги за ЖКУ не будут переходить на новых собственников жилья — исключение составят лишь долги по капремонту. Кроме того, субсидии смогут получить также инвалиды и многодетные семьи, даже при наличии долга, не подтвержденного судебным актом.