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Юрист рассказала о новых субсидиях для россиян

Lenta.ru
3 часа назад
С лета текущего года россияне смогут получить новые выплаты и льготы, например, изменится порядок назначения субсидий на оплату ЖКХ. Об этом в беседе с порталом Life рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко.
Новые субсидии начнут действовать летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В настоящее время субсидии могут получать те граждане, кто тратит на оплату услуг ЖКХ более 22 процентов совокупного дохода семьи. При этом каждый регион может устанавливать свой процент самостоятельно. В Москве, например, эта цифра составляет 10 процентов. Доля рассчитывается также с учетом бюджета, местных тарифов, логистики на добычу и доставку ресурсов.
«До 1 июля будут приняты поправки, которые изменят стандарты выплат. После этого людей, которые получат право на субсидию, станет больше», — пояснила Трофименко.
Однако претендовать на субсидию не смогут граждане, у которых есть подтвержденная в суде непогашенная задолженность, накопившаяся за последние три года.
По словам юриста, с новыми поправками долги за ЖКУ не будут переходить на новых собственников жилья — исключение составят лишь долги по капремонту. Кроме того, субсидии смогут получить также инвалиды и многодетные семьи, даже при наличии долга, не подтвержденного судебным актом.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме поручил профильным ведомствам заняться размером платы за жилищно-коммунальные услуги. До 1 июля ведомства должны установить стандарт допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в «совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов».
Личный счет,Михаил Мишустин,Госдума,
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