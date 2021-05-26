Стартап дня: зарабатываем на блогерах и лечении депрессии

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе - к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Fisher Wallace Laboratories: лечим депрессию без таблеток

InvestorPlace рассказал о стартапе Fisher Wallace Laboratories - компании, производящей носимые медицинские устройства для лечения депрессии, тревожности и бессонницы. Производители утверждают, что устройства стимулируют мозг и уменьшают симптомы без побочных эффектов.

Устройства одобрены американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). У компании более 60 тысяч пациентов в США. Ранее стартап прошел ключевой рубеж в более чем 23,3 миллиона долларов дохода за весь срок существования.

К сожалению, количество людей, страдающих от депрессий и тревожности, во время пандемии выросло. Цинично, но это может означать дополнительные доходы для Fisher Wallace Laboratories. Компания привлекла около 2,2 миллиона долларов от более чем 1300 инвесторов, а ее стоимость оценивается в 40 миллионов долларов. Минимальная инвестиция - 496,80 доллара.

Riverside.fm: Zoom для блогеров

Израильская компания Riverside.fm предлагает блогерам свою альтернативу сервиса Zoom. Как рассказывает сообщество «Стартап дня» в соцсети «ВКонтакте», «Zoom для блогеров» отличается высоким качеством картинки.

Во время пандемии многие YouTube-каналы и подкасты устраивали интервью и онлайн-встречи с помощью Zoom. Ролики выходили в низком разрешении, что не удивительно - сервис создавался не для красивой картинки.

В Riverside блогер точно так же сможет запустить комнату и подключить участников по ссылке. Видео можно сразу стримить в YouTube и на другие платформы. При этом запись встречи ведется локально на компьютерах участников и только потом склеивается на сервере. Это позволяет записывать видео в максимальном разрешении. Самый доступный тариф Riverside обойдется в девять долларов в месяц за два часа записи. Недавно стартап привлек 9,5 миллионов долларов инвестиций.

BookSniffer: купить книгу и поболтать с писателем

Для многих писателей увеличить продажи своей книги - непростая задача. Реклама на Amazon Google и других сервисах может оказаться не по карману, но стартап BookSniffer пытается решить эту проблему.

Как сообщат InvestorPlace, компания разработала приложение для iOS и Android, в котором зарегистрировано более трех миллионов книг более 1600 авторов. Некоторые из функций BookSniffer: прямой обмен сообщениями между авторами и читателями, недорогие рекламные программы, подборки книг для пользователей.