Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Минтруд пообещал рассмотреть предложение о четырёхдневке

News.ruиещё 22
3 часа назад
Если предложение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю поступит в Минтруд России, его будут рассматривать, как и все другие инициативы. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал глава ведомства Антон Котяков.
Минтруд рассмотрит предложение о четырехдневке
Фото: pixabaypixabay
Любые предложения от социальных партнёров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... — подчеркнул он.
Но само предложение Котяков комментировать не стал, добавив, что готовность министерства рассмотреть проект при его поступлении не значит, что с ним «потенциально согласны».
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ранее неоднократно говорил о важности перехода РФ на четырёхдневку. Он уверен, что постепенное сокращение рабочего времени — разумный шаг.
Для женщин с детьми следует установить четырёхдневную рабочую неделю. Дополнительный день позволит им «больше времени уделить семье, своему ребёнку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни», заявил накануне член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.
Личный счет,Антон Котяков,Сергей Леонов,Дмитрий Медведев,Минтруд,Единая Россия,Совет Федерации,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители