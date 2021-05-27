Минтруд рассмотрит предложение о четырехдневке

Предложение о введение четырёхдневной рабочей неделе будут готовы обсудить в Министерстве труда РФ. По словам руководителя ведомства Антона Котякова, инициативу могут рассмотреть, если она поступит от «социальных партнеров».

Саму идею он не прокомментировал. Предложение о четырёхдневной рабочей неделе воспринимается в обществе неоднозначно - у него много противников и сторонников.