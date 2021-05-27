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Минтруд рассмотрит предложение о четырехдневке

Анастасия Кирсанова
2 часа назад
Предложение о введение четырёхдневной рабочей неделе будут готовы обсудить в Министерстве труда РФ. По словам руководителя ведомства Антона Котякова, инициативу могут рассмотреть, если она поступит от «социальных партнеров».
Идея сократить рабочую неделю на один день принадлежит нынешнему зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву.
На сайте РИА Новостей напомнили, что он озвучивал предложение ещё будучи премьером. При том, что Котяков заявил о готовности рассмотреть потенциальную инициативу, он министр подчеркнул, что это не означает согласия с ней.
«Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», - сказал Котяков.
Саму идею он не прокомментировал. Предложение о четырёхдневной рабочей неделе воспринимается в обществе неоднозначно - у него много противников и сторонников.
Ранее «Рамблер» писал, что предпринимателей могут обязать платить дополнительный налог с прибыли на пособия для безработных. Инициативу рассмотрят в Госдуме, сформировав соответствующий законопроект.
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