Долг россиян по ипотеке впервые превысил 10 трлн рублей

В апреле 2021 года задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 10 трлн рублей. Такие данные содержатся в статистике Центробана, их приводит РБК.

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Сообщается, что за месяц граждане РФ оформили более 191 тысячи кредитов на 551 млрд рублей. При этом задолженность за месяц увеличилась на 2,9%, а за год — на 25,8%.

Годом ранее задолженность составляла 7,98 трлн рублей. С 2018 года на выросла почти в два раза.

Рост выдачи ипотеки произошёл несмотря на рост ставки по кредиту до 7,3%. Средний срок ипотечного кредита в РФ составляет 237,9 месяца, или 19,8 года.

По данным Центробанка, спрос на ипотеку и жильё во время острой фазы пандемии коронавируса держался за счёт программы льготного ипотечного кредитования со ставкой под 6,5% годовых. В то же время, эта программа привела к росту цен на жильё. По данным Росстата на 1 апреля, цены на первочином рынке жилья в годовом выражении выросли на 17,6%, на воричном — на 13,6%.

Общая долговая нагрузка россиян в первом квартале 2021 года выросла на рекордные 11,9%, сообщает Центробанк . Основной вклад здесь внесли необеспеченные потребительские кредиты.

Также Центробанк сообщил, что в РФ увеличилось число ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%. По мнению регулятора, это является проблемным показателем.