Цены на кофе взлетели

Как сообщал «Рамблер», ранее в индийском штате Ассам, специализирующемся на поставке чайной продукции, более чем на 90 плантациях выявили очаги заболеваемости коронавирусом. Ситуацию усугубляет сильная засуха в Ассаме и на северо-востоке Индии, губящая чайные посадки. В марте этого года производство чая в Северной Индии составило 47 млн кг. Это значительно меньше, чем до пандемии. В 2019 году было произведено 60 млн кг. Председатель Чайного совета Индии Прабхат Безборуа предупредил, что если обуздать волну ковида не удастся, то будут проблемы со сбором урожая и, соответственно, цена на чай возрастет.