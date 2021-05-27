Цены на кофе взлетели

Цена на кофе сорта арабика в ходе торгов на американской бирже ICE взлетела до четырехлетнего максимума, сообщает «Интерфакс»
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Стоимость июльского контракта на торгах поднималась до максимальных с конца 2016 года 1,572 доллара за фунт. Затем цены скорректировались на уровне 1,55 доллара.
Эксперты объясняют подорожание арабики сокращением поставок из Бразилии из-за засухи и логистическими проблемами в Колумбии. Поставки из Колумбии затруднены из-за антиправительственных протестов в стране, которые сопровождаются перекрытием дорог.
Погодные аномалии в крупнейших регионах-производителях кофе привели к снижению прогноза урожая в 2021 году, кроме того, остаются риски для урожая следующего года.
Как сообщал «Рамблер», ранее в индийском штате Ассам, специализирующемся на поставке чайной продукции, более чем на 90 плантациях выявили очаги заболеваемости коронавирусом. Ситуацию усугубляет сильная засуха в Ассаме и на северо-востоке Индии, губящая чайные посадки. В марте этого года производство чая в Северной Индии составило 47 млн кг. Это значительно меньше, чем до пандемии. В 2019 году было произведено 60 млн кг. Председатель Чайного совета Индии Прабхат Безборуа предупредил, что если обуздать волну ковида не удастся, то будут проблемы со сбором урожая и, соответственно, цена на чай возрастет.