Почему богатые не ездят в Крым

На канале «TravelManiac» рассказали историю богатого россиянина Валеры, который никогда не был в Крыму. Друг провел ему экскурсию по полуострову.

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Валера, при своем количестве средств, пожаловался, что за границей сейчас «не потусить».

« У них же там хоть для кого бесконечные тесты, локдауны, почти всё закрыто, нормально не потусить. В общем не фонтан, нет смысла сливать кучу денег, оно того сейчас не стоит», - отметил Валерий.

Он отправился в Крым, чтобы сравнить сервис с Турцией и отдохнуть. Валерия повезли по старой трассе через Феодосию, чтобы показать курорт во всей красе.

«Это место было топовым еще несколько лет назад. Спрос зашкаливал, денег люди везли много, местные бизнесмены начали активно строить все, что только можно, чтобы воспользоваться потоком», - сказал молодой человек, который проводил экскурсию, указывая на плотную застройку в разрозненном стиле.

При этом он предложил Валере сравнить это с Турцией.

«До уровня сервиса здесь даже дело не дойдет: настолько убогая инфраструктура», - подытожил экскурсовод.