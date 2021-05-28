Завтрак инвестора: РусГидро потеряла прибыль, золото падает

Снизилась чистая прибыль РусГидро

По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Дмитрия Пучкарёва, в целом отчетность компании можно считать нейтральной и она «вряд ли может стать драйвером для акции в ближайшие месяцы».

Выросли акции промышленников США

Цены на золото упали ниже 1900 долларов

Эксперты связывают падение цен с фиксацией прибыли в конце месяца, напоминая, что наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото прибавили до этого более 7%. При этом, по словам экономистов, котировки золота в ближайшее время могут зависеть от данных по экономике США.