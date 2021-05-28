Завтрак инвестора: РусГидро потеряла прибыль, золото падает

Снизилась чистая прибыль РусГидро
Согласно отчету компании РусГидро
, чистая прибыль в I квартале текущего года упала на 21% и составила 20,4 млрд рублей. Об этом сообщает
БКС Экспресс.
По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Дмитрия Пучкарёва, в целом отчетность компании можно считать нейтральной и она «вряд ли может стать драйвером для акции в ближайшие месяцы».
«Более актуальным моментом для инвесторов должна стать рекомендация по дивидендам за 2020 год. Неожиданности в данном вопросе вряд ли буду, исходя из выплаты 50% от прибыли по МСФО, дивиденды должны составить 0,054 руб. на акцию», - пояснил он.
Выросли акции промышленников США
На фоне ожиданий того, что президент США Джо Байден
предложит бюджет в размере $6 трлн, заметно выросли акции промышленников, пишет
РБК со ссылкой на американские издания.
В цене поднялись ценные бумаги американских сталелитейных компаний, в том числе Century Aluminum Company и Cleveland-Cliffs
, компаний, связанных с производством меди, металлургов и компаний, работающих в сфере строительства.
Цены на золото упали ниже 1900 долларов
Фьючерсы на золото на фоне укрепления национальной валюты США и роста доходности казначейских облигаций 27 мая упали ниже ключевого уровня в 1900 долларов за унцию. Августовские фьючерсы на золото торговались по $1898,50 за унцию. Июньские фьючерсы снизились в цене на $5,50, до 1895,70, пишет
«Прайм».
Эксперты связывают падение цен с фиксацией прибыли в конце месяца, напоминая, что наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото прибавили до этого более 7%. При этом, по словам экономистов, котировки золота в ближайшее время могут зависеть от данных по экономике США.
Рост выручки не помог акциям Dell и HP
Американские компании из сферы информационных технологий Dell и HP отчитались о росте выручки на 12% (до 24,5 миллиарда долларов) и 27% (до 15,9 миллиарда) соответственно. Несмотря на то, что доходы компаний превзошли прогнозы аналитиков, акции Dell упали примерно на 1%, а HP на 6%, пишет
Bloomberg.
Эксперты связывают такое падение с заявлением гендиректора HP, что дефицит чипов может сохраниться до конца года.
HeadHunter отчиталась о росте прибыли
Согласно отчету компании, выручка HeadHunter в I квартале 2021 года выросла на 42,7% и составила 2,84 млрд рублей. Об этом сообщает
Investing.com.
Аналитики инвестиционной платформы «ВТБ
Мои Инвестиции» отмечают, что скорректированная операционная прибыль компании на 4% выше ожиданий и HeadHunter продолжает расти высокими темпами. https://t.me/vtbmyinvestments/2340