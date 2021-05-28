Пенсионерам пообещали выплату триллионов

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Газета напомнила, что в следующим году основания получать выплаты в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) смогут женщины 1967 года рождения, а в 2027 году — мужчины.

«Коммерсант» отмечает, что за всю историю накопительной части ОПС эти средства лишь два раза превышали отметку в два триллиона - в 2015-м и 2016 году. Однако каждый раз после этого они снижались.

Опрошенные газетой эксперты считают, что так произойдет и в этот раз.

Сейчас доход, получаемый от инвестирования накоплений, перекрывает оттоки средств. В 2022-м, если ситуация будет стабильной, накопления в ПФР могут побить рекорд 2015 года - 2,208 триллиона рублей, считает глава проекта Pensopathology Евгений Биезбардис.

Однако в будущем из-за падения процентных ставок и увеличения выплат активы ПФР начнут ускоренно снижаться, считает он.

Как писал «Рамблер», ранее вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик рассказал, что россияне, накопившие через частный фонд 5,5 миллиона рублей, смогут получать пенсию в 50 тысяч рублей в месяц.