Пенсионерам пообещали выплату триллионов

Накопления россиян, хранящиеся в Пенсионном фонде России (ПФР)
с 2016 года, в конце первого квартала 2021-го превысили два триллиона рублей. Как пишет
«Коммерсант», выплачивать эти деньги россиянам начнут в 2022 году.
Газета напомнила, что в следующим году основания получать выплаты в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) смогут женщины 1967 года рождения, а в 2027 году — мужчины.
«Коммерсант» отмечает, что за всю историю накопительной части ОПС эти средства лишь два раза превышали отметку в два триллиона - в 2015-м и 2016 году. Однако каждый раз после этого они снижались.
Опрошенные газетой эксперты считают, что так произойдет и в этот раз.
Сейчас доход, получаемый от инвестирования накоплений, перекрывает оттоки средств. В 2022-м, если ситуация будет стабильной, накопления в ПФР могут побить рекорд 2015 года - 2,208 триллиона рублей, считает глава проекта Pensopathology Евгений Биезбардис.
Однако в будущем из-за падения процентных ставок и увеличения выплат активы ПФР начнут ускоренно снижаться, считает он.
Как писал «Рамблер», ранее вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик
рассказал, что россияне, накопившие через частный фонд 5,5 миллиона рублей, смогут получать пенсию в 50 тысяч рублей в месяц.
Чтобы добиться этого, к дате выхода на пенсию россиянину нужно отправить в НПФ три миллиона собственных отчислений. Это возможно, если в течение 30 лет работы каждый месяц направлять в НПФ около десяти тысяч рублей.