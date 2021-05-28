Дачники заплатят штраф за сорняки

Владельцы земельных участков могут получить штраф за запущенную территорию. Муниципальные власти наложат штраф, если более 50% территории зарастет сорняками, в числе которых оказались даже одуванчики, полынь и перечная мята. Также серьезной проблемой могут стать металлолом, хлам или незаконные постройки на участке.

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Впрочем, беспокоиться на этот счет стоит хозяевам и арендаторам не всех земельных участков. В первую очередь данные правила касаются земель сельскохозяйственного назначения, а также территорий некоторых садовых товариществ и дачных кооперативов. С сельхозугодьями все очевидно - владельцы должны использовать их по прямому назначению, особенно, если они были получены от государства по льготным программам.

В то же время с садовыми товариществами дело обстоит несколько сложнее. Дело в том, что зачастую у таких организаций есть собственные правила и уставы, подписанные всеми собственниками. В такой ситуации причиной для штрафа, а то и судебного разбирательства, могут стать не только сорняки, но и, например, изменения фасада дома или посадка неподходящих сельхозкультур.

В связи с этим эксперты настоятельно рекомендуют тщательно изучить статус приобретаемого земельного участка, а также имеющиеся уставы и все наложенные на владельца обязательства до подписания договора купли-продажи. Специалисты отмечают, что в последние годы спрос на загородные дома среди россиян вырос, однако не все понимают, какую ответственность порой накладывает такая покупка.