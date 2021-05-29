Назван способ проверки денег на подлинность дома

Система защиты денежных купюр от подделок весьма сложная, многоуровневая и разнообразная . Далеко не все ее звенья можно проверить в домашних условиях. Однако грубую подделку обнаружить самостоятельно можно. О том, как это сделать, эксперты рассказали агентству "Прайм".

Фото: © РИА Новости. Павел Лисицын © РИА Новости. Павел Лисицын

Дома мы способны распознать лишь низкокачественные подделки, которые могли попасть к нам по невнимательности. В этом случае на купюре будут отсутствовать основные, наиболее заметные элементы денежного знака или они будут существенно, различимо на глаз отличаться от подлинника, считает вице-президент QBF Максим Фёдоров

Самый действенный способ выявить подделку дома — досконально сравнивать ее с подлинной купюрой. Рассматривать под разными углами, при разном освещении, на просвет, выявлять малейшие отличия, проверять тактильно, обращать внимание на изменения цветовой гаммы под разными углами поворота купюры, на водяные знаки и микротекст, на проявляющиеся и пропадающие при изменении положения купюры цифры и буквы, отметил эксперт.

Еще один способ — воспользоваться инструментом, который разработал Банк России , сказал директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко.

Мобильное приложение "Банкноты Банка России" поможет самостоятельно сделать это без использования специального оборудования, однако не гарантирует определение подлинности банкноты на 100%, отметил он.

"Однако сейчас известны такие способы подделки денег, которые проблематично выявить даже с помощью дорогостоящих приборов, которыми оборудованы кассы банков и иных финансовых организаций. Распознать подделки такого уровня дома практически нереально", — отметил он.

Организации, работающие с наличными деньгами, при попадании к ним купюр с подозрением на фальшивые или уже выявленные фальшивки, обязаны известить об этом полицию и действовать по её указаниям. В банках существуют свои требования, как поступать в таких ситуациях, порядок действий кассира банка полностью расписан в инструкциях, сказал Фёдоров.

Управляющий партнер юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин отметил, что банкноты лучше проверять не дома, а в том месте, где вы их получили: в магазине, банке, офисе.

"При обнаружении у себя в руках купюры, которую подозреваете в поддельности, откажитесь ее принимать. В случае, если вернуть банкноту нет возможности — отнесите ее в банк, вам проведут бесплатную экспертизу. Если подозрения подтвердятся, вы станете потерпевшим по делу о фальшивомонетничестве и можете получить компенсацию по решению суда", — сказал юрист.