Названа доля работающих на пенсии россиян

ВЦИОМ выяснил, что в России продолжает работать более 70% пенсионеров. Социологи провели опрос в середине мая. Исследование показало, что каждый третий россиянин — пенсионер. Две трети ушли на отдых только на словах, они продолжают трудиться. Эксперты говорят, что это вызвано чрезвычайно низкими пенсиями в стране.

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«Каждый третий россиянин (35%) находится на пенсии (25% работающих пенсионеров и 10% неработающих). Среди граждан в возрасте 60 лет и старше работает на пенсии каждый пятый (19%)», - говорится на сайте ВЦИОМ.

Выяснилось, что пенсионеры ведут активную социальную жизнь. Так, 87% несколько раз в неделю встречается с родственниками или знакомыми. Люди старшего возраста часто являются добровольцами и участвуют в работе общественных и политических организаций.

Более половины пенсионеров (71%) обращались в течение прошлого года в какое-либо медицинское учреждение или стоматологию. 53% получили необходимые услуги, а 18% заявили, что получили их в неполном объеме либо не получили.

Эксперты говорят, что средняя пенсия в России смехотворно мала — около 15-17 тысяч рублей. Поэтому люди на пенсии просто вынуждены работать, чтобы обеспечить себе комфортное существование.

«Действительно, у нас очень высокая доля пенсионеров, которые продолжают работать, то есть не выходят на пенсию, но это тоже вполне естественно. Все-таки если сравнивать нашу пенсию, предположим, с ЕС, то она в разы меньше, поэтому люди хотят иметь какой-то дополнительный заработок», - сказал директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович (цитата по BFM).

По его словам, нынешняя пенсия не позволяет отправиться в поездки или на отдых.

«Проблема в том, что пенсия низкая. У нас так называемая доля замещения, то есть доля пенсии от заработной платы в России, примерно 32-33% от того заработка, который был у человека во время работы. Причем это довольно стационарный, консервативный процент. А в европейских странах и в странах с развитой экономикой этот коэффициент замещения равен 60%, а зачастую 70% от зарплаты», - сказал эксперт.