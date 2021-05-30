Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

Россияне стали чаще уходить в минус по дебетовым банковским картам с овердрафтом. В апреле общий объём задолженности вырос почти до 640 млрд рублей. Это в 3,4 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», сообщило РИА Новости. По мнению экспертов, в ближайшем будущем овердрафт уйдёт с рынка. Ушли в глубокий минус В «Эквифаксе» отчитались о том, что российские банки в апреле нарастили выдачу дебетовых карт с овердрафтом в 2,8 раза в годовом выражении, до 18 400. При этом лимит овердрафта вырос на четверть, до 34 800 рублей. Аналитики «Эквифакса» убеждены, что овердрафт со временем исчезнет с рынка, поскольку на смену ему пришли кредитные карты. По мнению компании, он со временем уйдет с рынка. «Рост объема портфеля овердрафтов в ушедшем месяце обусловлен, скорее, техническими вопросами учета задолженности, которая, по практике, с течением нескольких месяцев снизится до обычных величин», — пояснили в бюро. В конце мая Центробанк
заявил, что долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум . По итогам первого квартала 2021 года показатель составил 11,9%, увеличившись за девять месяцев почти на 1 п. п. Наибольший вклад в его рост внесли необеспеченные потребительские кредиты. До этого стало известно, что в апреле россияне набрали кредитов на рекордные 1,3 трлн рублей . Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .