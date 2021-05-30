Ни денег, ни партнера: Названы причины отказа россиян заводить детей

Большинство россиян имеет не больше двух детей. Рожать и воспитывать больше мешает недостаток средств, скромные жилищные условия и отсутствие «второй половинки». К такому выводу пришли аналитики банка «Открытие»
, которые провели соцопрос на демографическую тему, передает
РИА Новости.
В ходе опроса 36% женщин и 39% мужчин заявили, что у них пока лишь один ребенок. Двое детей у 33% женщин и 27% мужчин. Только 5% женщин и 4% мужчин имеют более двух детей.
Бездетными являются 26% женщин и 29% мужчин. При этом в Москве и Подмосковье наблюдается значительный перекос: бездетных мужчин намного больше бездетных женщин – 26% против 16%.
«Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие «второй половинки» (10% женщин и 14% мужчин)», – говорится в исследовании.
На нехватку свободного времени для воспитания детей сослались 5% женщин и 8% мужчин. На отсутствие родительских инстинктов - 3% мужчин и 4% женщин.
Не планируют больше заводить детей 37% женщин и 29% мужчин.
Исследование проводилось с 18-19 мая среди 1 тысячи россиян (18-65 лет) в городах с населением более 100 тысяч человек.