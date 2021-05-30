Эксперты рассказали о грядущих массовых увольнениях россиян

Во время соцопроса неожиданно много респондентов вспомнило об увольнении. Одни готовы уволиться гипотетически (при наличии накоплений), другие уже твердо решили написать заявление об уходе. 9% опрошенных выразили твердое намерение покинуть работу с 1 июня, еще 11% всерьез рассматривают такой шаг, а 38% уйдут, не раздумывая, если получат возможность альтернативного дохода.

Она отметила, что одной её клиентке начальник отказал в летнем отпуске, обосновав это так: «Не дергайся, все равно ехать некуда, а у нас работать некому». Психолог говорит, что многие думают об этом довольно давно, но летом решение дозревает, так как дети оказываются дома и требуют заботы. Кроме того, начинается дачный сезон. Россияне говорят, что летом уходить «как-то не так страшно».