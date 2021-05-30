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Эксперты рассказали о грядущих массовых увольнениях россиян: «Люди просто устали»

Майк Габриелян
1 час назад
Многие россияне намерены в ближайшее время уйти с работы. Черный вторник для работодателей намечен на 1 июня. Об этом пишет «МК» со ссылкой на исследовательский центр сервиса по трудоустройству.
Эксперты рассказали о грядущих массовых увольнениях россиян
Фото: ТАССТАСС
Во время соцопроса неожиданно много респондентов вспомнило об увольнении. Одни готовы уволиться гипотетически (при наличии накоплений), другие уже твердо решили написать заявление об уходе. 9% опрошенных выразили твердое намерение покинуть работу с 1 июня, еще 11% всерьез рассматривают такой шаг, а 38% уйдут, не раздумывая, если получат возможность альтернативного дохода.
Итоги опроса эксперты объясняют пандемией, закрытием курортов, усталостью россиян и циничным отношением работодателей.
«Люди просто устали. Многие жалуются на то, что из-за работы у них практически не остается времени ни на семью, ни на полноценный отдых. Но зарплаты при этом хватает только на выживание, а летних отпусков многим не дают. Многих угнетает «циничное» отношение работодателей», - сказала психолог Ольга Матросова.
Она отметила, что одной её клиентке начальник отказал в летнем отпуске, обосновав это так: «Не дергайся, все равно ехать некуда, а у нас работать некому». Психолог говорит, что многие думают об этом довольно давно, но летом решение дозревает, так как дети оказываются дома и требуют заботы. Кроме того, начинается дачный сезон. Россияне говорят, что летом уходить «как-то не так страшно».
Вдобавок многие отмечают, что решение изменить жизнь часто влечет за собой удачу.
«Пока сидишь и тухнешь на насиженном месте, вселенная и вариантов никаких не подкидывает. А как только решишься старую дверь закрыть, так и новые сразу откроются. Как только я стал задумываться об увольнении, сразу в соцсетях на меня сама свалилась очень даже заманчивая вакансия – тестировщик компьютерных программ, удаленно, а денег вдвое больше», - рассказал один из уволившихся.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стало известно, насколько россияне довольны работой учителей.
Личный счет,Ольга Матросова,
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