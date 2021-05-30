Эксперты рассказали о грядущих массовых увольнениях россиян

Многие россияне намерены в ближайшее время уйти с работы. Черный вторник для работодателей намечен на 1 июня. Об этом пишет
«МК» со ссылкой на исследовательский центр сервиса по трудоустройству.
Во время соцопроса неожиданно много респондентов вспомнило об увольнении. Одни готовы уволиться гипотетически (при наличии накоплений), другие уже твердо решили написать заявление об уходе. 9% опрошенных выразили твердое намерение покинуть работу с 1 июня, еще 11% всерьез рассматривают такой шаг, а 38% уйдут, не раздумывая, если получат возможность альтернативного дохода.
Итоги опроса эксперты объясняют пандемией, закрытием курортов, усталостью россиян и циничным отношением работодателей.
«Люди просто устали. Многие жалуются на то, что из-за работы у них практически не остается времени ни на семью, ни на полноценный отдых. Но зарплаты при этом хватает только на выживание, а летних отпусков многим не дают. Многих угнетает «циничное» отношение работодателей», - сказала психолог Ольга Матросова.
Она отметила, что одной её клиентке начальник отказал в летнем отпуске, обосновав это так: «Не дергайся, все равно ехать некуда, а у нас работать некому». Психолог говорит, что многие думают об этом довольно давно, но летом решение дозревает, так как дети оказываются дома и требуют заботы. Кроме того, начинается дачный сезон. Россияне говорят, что летом уходить «как-то не так страшно».
Вдобавок многие отмечают, что решение изменить жизнь часто влечет за собой удачу.
«Пока сидишь и тухнешь на насиженном месте, вселенная и вариантов никаких не подкидывает. А как только решишься старую дверь закрыть, так и новые сразу откроются. Как только я стал задумываться об увольнении, сразу в соцсетях на меня сама свалилась очень даже заманчивая вакансия – тестировщик компьютерных программ, удаленно, а денег вдвое больше», - рассказал один из уволившихся.
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