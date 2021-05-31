При оформлении ипотеки предложили выдавать до ₽260 тысяч

В России предложили изменить механизм выплаты налогового вычета при покупке квартиры, передают «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

Федеральная риелторская сеть «Этажи» выступила за выдачу налогового вычета банкам в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки. Она направила данное предложение вице-премьеру Марату Хуснуллину

Также предлагается производить расчет суммы средств на основании налоговой базы, сформированной в результате уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за последние три года до оформления кредита.

В настоящее время на имущественный вычет при покупке жилья может рассчитывать любой гражданин с учетом лимита в 2 млн рублей. От данной суммы можно вернуть 13%, то есть до 260 тысяч рублей. Лишь раз в жизни гражданин может воспользоваться такой возможностью.

Сегодня можно получить налоговый вычет лишь после регистрации права собственности.

Что касается ежегодной суммы выплат, то она зависит от доходов гражданина. Так, при зарплате 50 тысяч рублей в месяц (до вычета 13%), сумма выплаченных налогов за три года может составить 234 тысячи рублей — именно такую сумму покупатель сможет получить на первоначальный взнос.

Александр Ручьев. Благодаря возможности вносить первоначальный взнос в большем объеме будет сокращена кредитная нагрузка на покупателя на весь последующий период действия ипотеки, указал президент ГК «Основа», председатель комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое