Завтрак инвестора: металлурги поспорили с правительством РФ

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Металлурги поспорили с правительством России

Эксперты прогнозируют, что на фоне благоприятной коньюктуры на рынке сектор по итогам года может увеличить маржинальность бизнеса до 35–40%, а дивиденды — вырастут до рекордных значений.

Нью-Йорк и Лондон остались без торгов

Также, по данным издания, из-за этого сегодня не ведутся торги акциями американских компаний на Санкт-Петербургской и Московской биржах.

Озвучены тренды на рынке инвестиций

По его словам, сейчас на рынке инвестиций отмечается две главные тенденции. Первая из них – рост интереса к зарубежным ценным бумагам, связанный со стремлением дифференцировать риски. Вторая - взрывной спрос на инструменты коллективных инвестиций. Приток в открытые и биржевые ПИФы связан с тем, что многие вчерашние вкладчики не готовы к самостоятельному анализу и выбору акций, либо объем их вложений не позволяет составить сбалансированный портфель, пояснил Новиков.