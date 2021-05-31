Завтрак инвестора: металлурги поспорили с правительством РФ

«Яндекс» решил купить интернет-магазин одежды
Компания «Яндекс»
объявила о сделке по покупке интернет-магазина одежды KupiVIP. Сделка позволит «Яндекс.Маркету» ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет
ТАСС.
Ранее аналитики Sber
CIB подтвердили рекомендацию «покупать» для акций «Яндекса». Сейчас цена ценных бумаг компании около 5000 рублей за штуку, потенциал их роста, по оценке Sber CIB, равен 20%, пишет
«Финмаркет».
Металлурги поспорили с правительством России
Премьер-министр Михаил Мишустин
заявил ранее, что металлургические компании ноходятся среди лидеров по выводу капитала из России, и не исключил дополнительных налогов для бизнеса. В свою очередь ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» отчиталась об удвоении выплат в бюджет, до 200 млрд рублей, пишет
«Коммерсант».
Эксперты прогнозируют, что на фоне благоприятной коньюктуры на рынке сектор по итогам года может увеличить маржинальность бизнеса до 35–40%, а дивиденды — вырастут до рекордных значений.
При этом аналитики инвестиционной платформы «ВТБ
Мои Инвестиции» отмечают, что усилия властей КНР по сдерживанию роста цен на сырьевые товары уже привело к снижению акций металлургических компаний. Однако, если Китай будет придерживаться сокращения выбросов, цены на электроэнергию в стране должны будут вырасти, что увеличит стоимость алюминия. Инвесторы могут обратить внимание на акции En+
, которые еще не начали отскакивать после снижения последних двух недель, советуют
они.
Нью-Йорк и Лондон остались без торгов
Сегодня торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и на бирже NASDAQ не проводятся в связи с тем, что 31 мая в США — выходной в честь Дня памяти. Об этом пишет
РБК.
Также, по данным издания, из-за этого сегодня не ведутся торги акциями американских компаний на Санкт-Петербургской и Московской биржах.
Озвучены тренды на рынке инвестиций
Частные инвесторы становятся все более влиятельной силой на фондовом рынке, по итогам 2020 года общая сумма инвестиций граждан на брокерских счетах выросла до 5,3 триллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказал
заместитель президента — председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков
.
По его словам, сейчас на рынке инвестиций отмечается две главные тенденции. Первая из них – рост интереса к зарубежным ценным бумагам, связанный со стремлением дифференцировать риски. Вторая - взрывной спрос на инструменты коллективных инвестиций. Приток в открытые и биржевые ПИФы связан с тем, что многие вчерашние вкладчики не готовы к самостоятельному анализу и выбору акций, либо объем их вложений не позволяет составить сбалансированный портфель, пояснил Новиков.
Цены на нефть растут
Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $69,19 за баррель, а стоимость барреля WTI увеличилась на 0,74%, до $66,81. Рост цен связан с ожиданиями рынка, что спрос на нефть будет превышать предложение на фоне восстановления экономики, пишет
РБК.
«Мы ожидаем, что спрос превысит предложение на 650 тыс. и 950 тыс. баррелей в сутки в третьем и четвертом кварталах соответственно», - пояснили эксперты ANZ, подчеркнув, что в прогноз включено и возможное увеличение добычи нефти Ираном на 500 тыс. баррелей в сутки.