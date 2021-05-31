Повысит доступность: ЦБ внес изменения в СБП

Банк России
обязал кредитные организации установить минимально допустимый лимит на переводы граждан через Систему быстрых платежей (СБП) на уровне 150 тысяч рублей в день. Об этом сообщает
ТАСС.
По мнению регулятора, минимальный лимит позволит повысить доступность переводов через СБП.
Банки должны скорректировать лимит на переводы до 10 июня 2021 года включительно.
Также ЦБ обязал банки с 1 апреля 2022 года обеспечить гражданам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения «СБПэй». Приложение позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.
Соответствующее изменение в положение Банка России 732-П зарегистрировал Минюст
.
Как сообщал «Рамблер», СБП была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью жители России могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты их счета.