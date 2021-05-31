Повысит доступность: ЦБ внес изменения в СБП

Банк России обязал кредитные организации установить минимально допустимый лимит на переводы граждан через Систему быстрых платежей (СБП) на уровне 150 тысяч рублей в день. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению регулятора, минимальный лимит позволит повысить доступность переводов через СБП.

Банки должны скорректировать лимит на переводы до 10 июня 2021 года включительно.

Также ЦБ обязал банки с 1 апреля 2022 года обеспечить гражданам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения «СБПэй». Приложение позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.

Соответствующее изменение в положение Банка России 732-П зарегистрировал Минюст