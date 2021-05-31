Ущерб на 7 млрд: в Москве раскрыли крупную пирамиду

Полиция в Москве раскрыла крупную финансовую пирамиду. Как сообщает «Коммерсант», ее основатели могли похитить у россиян до 7 млрд рублей.

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Финансовая пирамида действовала под вывеской инвестиционной компании QBF. Полиция арестовала 30-летнего соучредителя ООО QBF Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста компании Евгению Россиеву. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Когда силовики пришли к Мунаеву домой, он забаррикадировался в квартире и три часа отказывался открывать. Спецназовцам пришлось начать ломать дверь, и только после этого Мунаев решил сдаться.

В головном офисе QBF в «Москве-Сити» были изъяты документация, электронные носители информации, а также памятки для менеджеров, в которых говорилось, как вести себя в случае визита правоохранительных органов

По данным следствия, QBF привлекала денежные средства граждан под видом инвестирования в финансовые портфели. Компания имела филиалы в Санкт-Петербурге, вСвердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. По некоторым данным, менеджеры компании искали состоятельных клиентов, которые якобы имели доступ к бюджетным деньгам. Предполагалось, что в случае потери своих денег эти люди не будут обращаться в полицию, так как не смогут объяснить происхождение средств.

Кроме того, среди официальных потерпевших есть граждане, которые «инвестировали» 200-300 млн рублей, и еще один человек, передавший мошенникам 1 млрд рублей.

Состоятельным клиентам даже выплачивались «дивиденды». Это делалось за счет новых средств новых клиентов с целью поддержания реноме компании и обеспечения притока новых обеспеченных инвесторов.

На данный момент потерпевшими по делу проходят несколько десятков человек. Нанесенный им ущерб оценивается примерно в 2 млрд рублей. Общая сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму от 5 млрд до 7 млрд рублей.

Основной договор об инвестировании заключался между физическим лицом и кипрской QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD), речь в нем шла о передаче денежных средств в «доверительное управление». Все средства оказывались в распоряжении предполагаемых организаторов пирамиды.

Часть денег легализовывалась в России через девелоперские проекты, например, ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья, который строит компания «М1 Девелопмент». Ее учредитель Роман Шпаков является также учредителем и бенефициаром нескольких компаний с аббревиатурой QBF. В январе 2021 года Шпаков уехал в ОАЭ. Именно Шпакова следователи считают возможным организатором пирамиды.