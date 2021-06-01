Новые правила: корма для животных подорожают

В результате опасаются столкнуться с необходимостью полной смены упаковки дважды за четыре года, что приведет к затратам, потерям продаж и списаниям. Приказ предусматривает переходный период, разрешающий оборот товаров со знаками РСТ до 2022 года, но только при получении декларации соответствия не позднее 21 июня. На новинки и корма с истекающим сроком действия деклараций переходный период не распространяется, а упаковка для продукции была заказана заранее и уже печатается со знаком РСТ. У участников рынка на упаковку, подпадающую под ограничения, может приходиться до 50% текущего ассортимента.