Рынки ждет резкое падение: Куда категорически нельзя тратить деньги

Экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам не поддаваться ажиотажу и не включаться в игру на бирже, чтобы не потерять свои сбережения. Об этом пишет ИА DEITA.RU.

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По словам эксперта, сейчас рост фондового рынка обеспечивают беспрецедентные количественные вливания ликвидности в экономику США. И как только этот процесс прекратится, биржи столкнутся с неминуемой коррекцией, а те, кто поверили в иллюзию обогащения на ценных бумагах, - с большими финансовыми потерями.

Рынки ждет резкое падение если и не всех, то большей части компаний с раскупленными акциями на миллиарды долларов, уверен Делягин.

Он сравнил игру на фондовом рынке с игрой в казино и вместо неоправданного риска посоветовал россиянам избавиться от долгов, сформировать надежную финансовую подушку безопасности и вложить деньги в валютные активы.