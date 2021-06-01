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Рынки ждет резкое падение: Куда категорически нельзя тратить деньги

Алиса Селезнёва
43 минуты назад
Экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам не поддаваться ажиотажу и не включаться в игру на бирже, чтобы не потерять свои сбережения. Об этом пишет ИА DEITA.RU.
Рынки ждет резкое падение: Куда категорически нельзя тратить деньги
Фото: ТАССТАСС
По словам эксперта, сейчас рост фондового рынка обеспечивают беспрецедентные количественные вливания ликвидности в экономику США. И как только этот процесс прекратится, биржи столкнутся с неминуемой коррекцией, а те, кто поверили в иллюзию обогащения на ценных бумагах, - с большими финансовыми потерями.
Рынки ждет резкое падение если и не всех, то большей части компаний с раскупленными акциями на миллиарды долларов, уверен Делягин.
Он сравнил игру на фондовом рынке с игрой в казино и вместо неоправданного риска посоветовал россиянам избавиться от долгов, сформировать надежную финансовую подушку безопасности и вложить деньги в валютные активы.
Ранее Делягин призвал россиян не составлять далекоидущих финансовых планов. По его мнению, в условиях нынешней неопределенности планировать стоит максимум на полгода вперед. Он посоветовал хранить деньги на депозите в банке из топ-10, покупать недвижимость или валюту.
Личный счет,Михаил Делягин,РИА "Дейта",
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