"Почта России" получила разрешение на дистанционную продажу лекарств

Отмечается, что "Почта России" будет доставлять только безрецептурные препараты. Для доставки термолабильных лекарств у курьеров "Почты" появятся термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами, которые будут фиксировать соблюдение условий хранения и необходимого температурного режима.

"Почта России" становится участником рынка дистанционной торговли лекарствами и, что самое важное, получает возможность доставлять их по всей России в более чем 11 200 населенных пунктов. <...> На данный момент у нас уже более 600 партнеров в фарминдустрии и мы ожидаем, что это число будет стремительно расти", - отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции "Почта России" Алексей Скатин.