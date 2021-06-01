Завтрак инвестора: убытки "Аэрофлота", падение акций металлургов

Убытки «Аэрофлота» оказались меньше ожидаемых

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Авиакомпания «Аэрофлот» предоставила отчет о финансовых результатах за 2020 год. Чистый убыток группы по МСФО за первый квартал 2021 года составил 25,14 млрд рублей, что меньше прогноза аналитиков ВТБ в 30 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.

Компании удалось сохранить ликвидность, чистый убыток составил 25,14 млрд, выручка — 75,5 млрд. Выросли также доходы от грузовых перевозок - на 65,7%. На фоне отчета компании акции «Аэрофлота» 31 мая продемонстрировали рост на 0,23% до 70,1 руб.

Нефть преодолела планку в 70 долларов

Сегодня цена августовских фьючерсов на марку Brent поднялась 1,14% и преодолела отметку в 70 долларов за баррель впервые с 18 мая. Июльские фьючерсы на WTI подорожали на 1,87% - до 67,56 доллара за баррель, пишет РИА Новости.

На рост цен на нефть повлияли оценки членов техкомитета ОПЕК+, которые прогнозируют, что с сентября по декабрь коммерческие запасы нефти будут падать как минимум по два миллиона баррелей в день.

Поддержку нефти оказало и начало автомобильного сезона в США, который на фоне снятия ограничений способен реализовать отложенный спрос на топливо. Также рынки ожидают, что на заседании ОПЕК+ будет принято решение по сохранению утвержденного ранее плана по увеличению производства нефти.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Лящука, на фоне роста котировок на «черное золото» пользуются спросом акции нефтяных компаний, пишет Finmarket.ru.

Глава ВТБ предсказал рост инвестиций от россиян

Доля вложений частных инвесторов на фондовом рынке будет увеличиваться и можно говорить о притоке 7–8 трлн рублей. Об этом в интервью РБК заявил глава ВТБ Андрей Костин

«Если брать долю инвестиций в средствах граждан, она еще далека от средних значений в других странах. У нас она — 20%, при этом может достигнуть 40%. В Европе данный показатель — 50%, в США — 80%, поэтому можно говорить о притоке 7–8 трлн руб. частных сбережений на рынок в ближайшие три года», - пояснил он.

Костин отметил, что компании сейчас работают над развитием технологий, чтобы сделать операции на фондовом рынке более доступными для клиентов и фондовый рынок неминуемо будет расти. При этом он подчеркнул, что «безусловно, нужно ограничивать людей, плохо понимающих, что они покупают».

Deutsche Bank назвал причину снижения IT-акций

Распродажа акций технологических компаний связана с относительным ростом прибыли. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank пишет Insider.

Аналитики прогнозируют, что в будущем акции технологических компаний могут снижаться или расти вместе с процентными ставками. При этом изменения в ожидаемом росте прибыли намного больше влияют на динамику акций техногигантов, нежели колебания ставок, и их «слабость» обусловлена завышенными оценками бизнеса.

Так, аналитик New Street Пьер Феррагу пришел к выводу, что по мере восстановления экономики потребители будут сокращать расходы на бытовую технику, и усомнился в дальнейшем росте показателей Apple , понизив рейтинг акций компании до «продавать», пишет РБК.

Акции российских металлургов упали в цене

Заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, российские металлурги должны вернуть в бюджет полученные сверхдоходы в размере 100 млрд рублей, привело к падению на торгах 31 мая акций ММК, НЛМК «Норникеля» и «Северстали». Об этом пишет ТАСС.