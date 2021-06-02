Чем опасно для россиян повышение госдолга

Согласно данным Счётной палаты, госдолг РФ за I квартал этого года вырос с 18,9 до 19,7 трлн рублей, что составляет 17% прогнозируемого объёма ВВП. С каждым дополнительным процентом увеличиваются расходы на его обслуживание, в частности на выплату процентов по облигациям, поясняет специалист.