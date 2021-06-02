Чем опасно для россиян повышение госдолга

«И это вычет из нашего благосостояния. Поэтому всегда надо думать, насколько эффективно мы используем привлекаемые средства. А то может получиться так, что проценты, которые мы будем выплачивать по займам, окажутся больше, чем те доходы, которые мы при помощи этих займов получили», — аргументирует экономист.
«Многие страны живут, мы знаем, и со стопроцентным государственным долгом по отношению к ВВП, и даже выше 100%. Это, конечно, плохо, его надо обслуживать, большие деньги уходят на всё это, и это подрывает возможности дальнейшего развития. Но 20% — это вполне нормально», — высказал свою точку зрения эксперт.