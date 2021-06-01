Мошенники научились обманывать любителей пиццы

Кузнецов отметил, что не реагировать на это нельзя, он также уверен, что «кто-то должен это отслеживать, реагировать очень быстро на то, что происходит». Также он отметил, что резко снизилась активность мошеннических колл-центров, расположенных в местах лишения свободы.