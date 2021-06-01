Мошенники научились обманывать любителей пиццы

«Мошенники очень быстро научились приспосабливаться, как только они чувствуют какую-то лазейку, это сразу происходит. Например, почувствовали, что в последнее время очень многие стали заказывать пиццу... Целая серия фишинговых сайтов с «заказом пиццы» прямо вот сейчас существует. Она возникла буквально за последние пару недель. Целая такая индустрия фишинговых сайтов, чтобы «разводить» тех, кто любит заказывать пиццу», – цитирует его выступление в Санкт-Петербургском горном университете РИА «Новости».
«Надо сказать спасибо руководству ФСИН, – по всей стране стали проводиться мероприятия по наведению порядка. Эта цифра сегодня снизилась намного, процентов на 80, наверное, а то и больше, может быть, мы фиксируем сегодня снижение телефонного мошенничества со стороны пенитенциарных учреждений», – сказал Кузнецов.
«Еще год назад структура всех колл-центров, которая вокруг наших граждан существует, состояла из следующих направлений: примерно 40% - это тюрьмы, примерно 40% – ближайшее зарубежье, и около 20% – на территории России», – рассказал Кузнецов.