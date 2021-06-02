Мошенники весной создали более 150 фейковых турсайтов

«Весной 2021-го россияне проявили особый интерес к поездкам по мере снятия коронавирусных ограничений. Дополнительно тенденцию поддержали длинные майские праздники. Мошенники воспользовались этим трендом и стали активно создавать фейковые сайты по бронированию гостиниц, отелей, туров. При этом в начале весны особой популярностью пользовались ресурсы-подделки агрегаторов дешевых билетов», — отметил Игорь Сергеенко.
«Злоумышленники создают предложения по аренде жилья по привлекательной цене на порталах объявлений и онлайн-сервисах по бронированию отелей. После того как жертва отзовется на их предложение, мошенники под разными предлогами вынуждают вести дальнейшую переписку в мессенджерах. Это делается, чтобы ссылка на фейковый сайт, которую в дальнейшем направит преступник, не была заблокирована. Уже в мессенджере жертве подкладывается ссылка на сгенерированный фишинговый ресурс», — рассказал Евгений Егоров.