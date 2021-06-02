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«Известия»: весной в России были зафиксированы более 150 мошеннических турсайтов

BFM.RU
36 минут назад
С марта по май 2021 года в России зафиксировано более 150 фишинговых сайтов, связанных с путешествиями, бронированием билетов и гостиниц, подсчитали для «Известий» в Infosecurity a Softlne Company. Активность подобных ресурсов распределялась равномерно с марта по май.
Мошенники весной создали более 150 фейковых турсайтов
Фото: ТАССТАСС
Ранее поддельных порталов, ориентированных на туристов, практически не было — ни в пандемийном 2020 году, в разгар карантина, ни в 2019 году, отметил заместитель гендиректора компании Игорь Сергиенко.
«Весной 2021-го россияне проявили особый интерес к поездкам по мере снятия коронавирусных ограничений. Дополнительно тенденцию поддержали длинные майские праздники. Мошенники воспользовались этим трендом и стали активно создавать фейковые сайты по бронированию гостиниц, отелей, туров. При этом в начале весны особой популярностью пользовались ресурсы-подделки агрегаторов дешевых билетов», — отметил Игорь Сергеенко.
В крупнейших банках «Известиям» подтвердили: фейковые сайты стали основным каналом кражи данных россиян, которые затем могут использоваться мошенниками для платежей в интернете.
Рост количества фишинговых сайтов в сфере путешествий связан с появлением новых способов их создания, полагает старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров: у преступников стало популярно использовать специальные телеграм-боты, позволяющие по заданным параметрам легко генерировать фейковые страницы с оплатой интернет-услуги под известными брендами.
«Злоумышленники создают предложения по аренде жилья по привлекательной цене на порталах объявлений и онлайн-сервисах по бронированию отелей. После того как жертва отзовется на их предложение, мошенники под разными предлогами вынуждают вести дальнейшую переписку в мессенджерах. Это делается, чтобы ссылка на фейковый сайт, которую в дальнейшем направит преступник, не была заблокирована. Уже в мессенджере жертве подкладывается ссылка на сгенерированный фишинговый ресурс», — рассказал Евгений Егоров.
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