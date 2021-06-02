Подорожание пива: заполнит ли рынок нелегальное спиртное

Производители пива в очередной раз выступили против введения минимальной розничной цены (МРЦ) на напиток. По мнению компаний, решение приведёт к падению объёмов производства и налоговых отчислений. Для покупателей пиво подорожает, а рынок заполнит нелегальное спиртное. В феврале 2021 года власти вернулись к обсуждению минимальной цены на пиво.

О последствиях Ассоциация производителей пива (АПП) рассказала на сессии «Алкогольная продукция: совершенствование регулирования и борьба с нелегальным рынком» на форуме «Неделя ретейла 2021», сообщила «Секрету фирмы» пресс-служба организации. В союзе считают, что установление минимальной розничной цены и введение маркировки пива в конечном счёте приведут к появлению нелегального рынка алкоголя.

РИА Новости

«Введение МРЦ на фоне роста инфляции и снижающихся темпов роста реальных располагаемых доходов населения приведёт к сокращению доступности легальной пивоваренной продукции для ряда социальных групп, что подтолкнёт их к переходу в нелегальный сегмент», — подчеркнул директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев, представляющий позицию ассоциации.

Производители подсчитали, что установление минимальной цены может увеличить стоимость пива для конечного потребителя на 5–10%. Нелегальный рынок, в свою очередь, вырастет на 5–7% на фоне перехода покупателей на крепкий суррогатный алкоголь, что повысит риск отравлений. Сейчас объём нелегального рынка оценивается в 7–10% от общего показателя.

Негативно в ассоциации относятся и к маркировке пива, считая достаточным отслеживание продукции через систему ЕГАИС. По мнению производителей, цена инициативы окажется слишком высокой для представителей отрасли, а сам процесс замедлит линии на предприятиях, приведёт к падению объёмов и сокращению рабочих мест. Непосредственно из-за маркировки продукция для конечного потребителя подорожает на 10–15%, а государство потеряет до 30–40 млрд рублей.

В ассоциации уверены, что в совокупности установление минимальной цены и введение маркировки приведут к сокращению 187 000 рабочих мест, при этом 170 000 человек потеряют работу не в пивоваренной индустрии, а в смежных отраслях. В частности, пострадают сельхозпроизводители, операторы логистических услуг, производители солода, поставщики материалов и сырья и многие другие.

Ассоциация производителей пива выступила со своими идеями по развитию отрасли. В организации предложили:

заморозить индексацию акцизных ставок;

легализовать онлайн-продажи спиртного;

разрешить продажу пива на заправках;

прописать в законе термины «разливное пиво» и «пиво на вынос» для усиления контроля в этой сфере;

ввести ЕГАИС в рознице на базе балансового учёта;

ввести реестр производителей пивоваренной продукции;

запретить выпуск пивных напитков на заводах без оборудования полного цикла.

В ассоциацию производителей пива входят «Балтика», Heineken и AB InBev Efes. Их доля на рынке, по оценке Nielsen, составляет около 70%. Ранее компании входили в Союз российских пивоваров, но покинули организацию из-за несогласия с введением минимальной розничной цены на пиво. Такое предложение союз направил в Минфин ещё в феврале 2020 года. Спустя год власти вернулись к обсуждению этого вопроса, писал «Коммерсантъ».

Минимальные цены грозят не только пиву, но и другим видам алкогольных напитков. В апреле стало известно, что Минфин выступает за установление МРЦ на всё спиртное в стране. Пока в России действуют минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28%.

В Минфине предложили установить минимальные розничные цены (МРЦ) на все спиртные напитки в России. Ранее с этой же инициативой в министерство обращались предприниматели. Окончательное решение будут принимать на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом сообщило «РИА Новости». Сейчас в рознице минимальные цены установлены на алкогольные напитки с содержанием спирта свыше 28%, в том числе водку, коньяк, игристые вина и шампанское. МРЦ используют как инструмент борьбы с дешёвым контрафактным алкоголем на рынке.

Как сообщили в Минфине, ранее с просьбами ввести МРЦ на весь алкоголь не раз обращалось бизнес-сообщество. Использование этого инструмента регламентируется Договором ЕАЭС, поэтому ещё в начале года Министерство направило предложения по изменению документа в Евразийскую экономическую комиссию

«В настоящее время проект изменений в Договоре проходит согласование на площадке ЕЭК. Решений пока нет», — сообщили в Минфине.

В то же время ведомство подчеркнуло, что даже если предложение примут, каждая страна ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) сама будет решать, вводить МРЦ на весь алкоголь или нет. Поправки устанавливают лишь право, а не обязанность использовать данный механизм регулирования.

Идею ввести минимальные розничные цены на всё спиртное поддержали в Союзе российских пивоваров. Инструмент позволит продавать литр кегового пива по 85 рублей, в стеклянной таре — по 110 рублей, а в заводской ПЭТ-упаковке — по 90 рублей. В Союзе виноградарей и виноделов тоже поддержали идею, указав, что МРЦ уже используется для шампанского и было бы логично ввести минимальные цены и на другую винную продукцию.

В то же время инициативу раскритиковали транснациональные корпорации. В частности, в AB InBev Efes (бренды Bud, Stella Artois, «Клинское», «Сибирская корона» и др.) уверены, что механизм МРЦ только навредит производителям и потребителям пива, тогда как доля контрафакта не снизится, а возрастёт.

Введение обязательной маркировки пива и предшествующий этому шагу добровольный эксперимент в отрасли не приведут к росту цен на конечную продукцию. Такое мнение высказал ТАСС руководитель управления подакцизных товарных групп Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Ян Витров со ссылкой на данные Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ.

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров, она уже стала обязательной для лекарств, табака, обуви и ряда других товарных групп. Перед внедрением обязательной маркировки для различных групп товаров проводится добровольный эксперимент с участием представителей отрасли. Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.

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"Предпосылок для роста цен пенного напитка нет. Согласно выводам НИФИ, введение обязательной маркировки не приведет к повышению цен на конечные товары выше уровня инфляции. Основная доля выручки производственных предприятий приходится на крупные предприятия, которые уже в рамках своей текущей деятельности произвели часть необходимых расходов, направленных на автоматизацию различных процессов управления произведенными линиями, складов, логистики", - сказал Витров, отметив, что речь идет об отсутствии влияния на цены и обязательной маркировки, и предварительного добровольного эксперимента.

Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается снижение цен на пиво.

"Кроме того, сейчас цены на пиво снижаются - в том числе за счет роста импорта качественной продукции в Россию. Из-за пандемии европейские производители, по оценкам экспертов, потеряли около 20% продаж. Соответственно, сейчас они пытаются направить часть продукции на наш рынок, а в Россию оно поступает по цене ниже отечественного", - говорит представитель ЦРПТ.

В других товарных группах также не наблюдается роста цен из-за маркировки, добавил Витров.

"Важно отметить, опыт внедрения маркировки в других товарных группах показывает, что производители цены не повышают", - сказал он.

Об эксперименте по маркировке пива

Витров отметил, что участвовать в эксперименте по маркировке пива готовы уже десятки производителей.

"Эксперимент добровольный, сами компании определяют, когда начинать подготовку. Но уже более 80 компаний подали заявки на включение в рабочую группу, это позволяет им участвовать в выработке решений. Среди них есть производители как из числа микро-, малых и средних компаний, так и крупных. Средняя длительность подготовки - от 4 до 6 месяцев", - говорит представитель ЦРПТ.

В рамках эксперимента будут вырабатываться оптимальные технические решения, в том числе по использованию уже имеющегося оборудования и интеграции информационных систем, сказал Витров.

Он добавил, что маркировка защитит потребителя от некачественной продукции, причем покупатель сможет в том числе самостоятельно проверять товар, сканируя нанесенный на упаковку код Data Matrix с помощью мобильного приложения "Честный знак". Также маркировка за счет "обеления" рынка увеличит прибыли добросовестных производителей и налоговые поступления, отметил эксперт, добавив, что, по оценкам Минпромторга , объем нелегального рынка пива в РФ оценивается сейчас в 5 -12%, в зависимости от региона.

О необходимости эксперимента по маркировке пива заявил в конце 2020 года президент России Владимир Путин . Инициатива исходила от Минпромторга РФ, по данным министерства, введение обязательной маркировки пива приведет к увеличению прибыли производителей на 2,5-3 млрд рублей, позволит создать до 1,7 тыс. рабочих мест и увеличить годовые налоговые поступления на 20 млрд рублей в год.

В апреле к проекту присоединились 95 компаний, в том числе 60 производителей.

Об этом сообщил оператор системы маркировки в России — Центр развития перспективных технологий.

Эксперимент стартовал 1 апреля и завершится 31 августа 2022 года. В его рамках коды выдаются на безвозмездной основе, сообщает «Интерфакс».

Специалисты заявляют, что объём нелегального рынка пива в России оценивается в 5-12%. При этом маркировка приведёт к увеличению прибыли производителей на 2,5-3 млрд рублей, позволит создать до 1,7 тысяч рабочих мест и увеличить годовые налоговые поступления на 20 млрд рублей в год.

Производители напитков в России столкнулись с нехваткой алюминиевой тары, пишет РБК со ссылкой на представителей двух крупных пивоваренных компаний.

Дефицит связывают с перемещением спроса на напитки из баров в ретейл, где доля алюминиевой банки традиционно выше. Нехватка банок связана с пандемией коронавируса и закрытием ресторанов и баров, спрос из которых сместился в ретейл, где доля банки традиционно велика, объяснил представитель AB InBev Efes Дурдыев. По словам специалиста, такая банка пользуется большей популярностью у потребителя из-за своей легкости и удобства.

Эксперт пояснил, что поставщики оказались не готовы к такому эффекту пандемии коронавируса. Директор по корпоративным отношениям российского офиса Heineken Алексей Воробьев также отметил, что долю продукции в алюминиевой таре увеличивают не только производители пива, но и других напитков, а поставщики алюминиевой тары пока не могут удовлетворить спрос.