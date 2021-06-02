Собчак пожаловалась на цены в буфете на ПМЭФ

Журналистка Ксения Собчак
возмутилась высокими ценами в буфете на Петербургском международном экономическом форуме.
По ее словам, стоимость участия в форуме в этом году подняли с 300 тыс. до 900 тыс. руб., а поесть теперь можно только за 3800 руб.
«То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 (руб.)», — написала она в Telegram-канале.
Также Собчак опубликовала фотографии четырех видов меню в буфете, добавив, что все позиции «звучат не очень».
Телеграм-канал «Кровавая барыня»
ПМЭФ-2021 проходит с 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум». Ранее была опубликована программа мероприятия.