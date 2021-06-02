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Петербургский международный экономический форум 2021

Собчак пожаловалась на цены в буфете на ПМЭФ

Газета.Ru
1 час назад
Журналистка Ксения Собчак возмутилась высокими ценами в буфете на Петербургском международном экономическом форуме.
Собчак пожаловалась на цены в буфете на ПМЭФ
Фото: ТАССТАСС
По ее словам, стоимость участия в форуме в этом году подняли с 300 тыс. до 900 тыс. руб., а поесть теперь можно только за 3800 руб.
«То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 (руб.)», — написала она в Telegram-канале.
Также Собчак опубликовала фотографии четырех видов меню в буфете, добавив, что все позиции «звучат не очень».
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ПМЭФ-2021 проходит с 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум». Ранее была опубликована программа мероприятия.
Личный счет,ПМЭФ-2021,Ксения Собчак,
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