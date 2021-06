Стартапы дня: зарабатываем на SOS-обуви и домашних животных

Flat Out of Heels предлагает новое решение - скручивающиеся балетки в чехле, которые поместятся даже в клатч. Их можно купить в интернете, магазинах и торговых автоматах. Flat Out of Heels подходят для стирки в стиральной машине. В розницу они стоят 29,99 доллара, оптом - десять долларов за пару. На StartEngine стартап привлек более 132 тысяч долларов от 441 инвестора. Минимальная инвестиция - 160,9 доллара. Стоимость компании оценивается в шесть миллионов долларов.