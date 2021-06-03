Стартапы дня: зарабатываем на SOS-обуви и домашних животных

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Flat Out of Heels: балетки для экстренных случаев

Стартап Flat Out of Heels предлагает стильные и удобные балетки на плоской подошве, которые подходят для экстренных случаев (когда ноги невыносимо болят от каблуков) и повседневной носки. Балетки скручиваются в трубочку, поэтому их удобно брать с собой.

Обувь на высоком каблуке красива, но комфорт - не ее конек. Туфли на шпильке быстро становятся неудобными, а иногда и приносят боль. Многие женщины носят с собой запасную пару обуви, которая занимает много места, или даже ходить босиком. По данным стартапа, около 72 процентов женщин хотя бы время от времени носят высокие каблуки, а 39 процентов - ежедневно. Более половины из них жалуются на боли в ногах.

Flat Out of Heels предлагает новое решение - скручивающиеся балетки в чехле, которые поместятся даже в клатч. Их можно купить в интернете, магазинах и торговых автоматах. Flat Out of Heels подходят для стирки в стиральной машине. В розницу они стоят 29,99 доллара, оптом - десять долларов за пару. На StartEngine стартап привлек более 132 тысяч долларов от 441 инвестора. Минимальная инвестиция - 160,9 доллара. Стоимость компании оценивается в шесть миллионов долларов.

O2 Treehouse: революция домика на дереве

Стартап O2 Treehouse строит домики на деревьях, «которые возвращают людей к природе». Компания планирует использовать свои домики для расширения гостиничного бренда Treewalkers, основанного на франшизе.

В 2019 году индустрия экотуризма была оценена в 302 миллиарда долларов и, по прогнозам, будет расти среднегодовыми темпами на 14 процентов до 763 миллиарда в 2026 году. Клиенты O2 Treehouse смогут зарабатывать на сдаче домиков на дереве в аренду - от одного домика до целой деревни. Сейчас уровень загрузки домиков, сдающихся в аренду, составляет 70 процентов, а средняя оценка от гостей - 4,71 звезды из пяти возможных.

Пока компания спроектировала и построила 85 индивидуальных домиков для клиентов из США. Всю конструкцию домика заранее производят на предприятии O2 Treehouse, а затем быстро собирают на месте. Стоимость домика начинается от 35 тысяч долларов (около 2,5 миллиона рублей). На платформе StartEngine стартап собрал более 282 тысяч долларов от 518 инвесторов. Минимальное вложение - 250 долларов, компания оценивается в 9,5 миллиона долларов.

Petzbe: соцсеть для домашних животных

Стартап Petzbe создал соцсеть для владельцев кошек и собак, в которой рассказ о повседневной жизни питомцев ведется «с точки зрения домашних животных». Создатели приложения обещают, что в нем не будет токсичности и нереалистичных изображений, которые мы часто видим в традиционных соцсетях.

Пользователи приложения смогут зарабатывать виртуальные угощения, которые конвертируются в скидки на товары и услуги для домашних животных от премиальных брендов и розничных продавцов.

В Petzbe считают, что соцсети, ориентированные на животных, помогают людям избавиться от стресса современной жизни. В сообществе Petzbe люди могут общаться через своих пушистых (или чешуйчатых, или пернатых) друзей. В Petzbe не важна внешность пользователя, его социальный статус или политические взгляды. Все дело в животных.

За год (с февраля 2020-го по февраль 2021 года) Petzbe смогла увеличить пользовательскую базу в десять раз - до 450 тысяч человек. Одним касанием пользователи могут «обнюхать» друг друга (так в приложении заводят друзей), получить доступ ко множеству стикеров, принять участие в еженедельных творческих конкурсах и собрать деньги для нуждающихся животных.