Завтрак инвестора: самые популярные акции, взлет "Газпрома"

Американский инвестор дал совет по российским активам
Российские активы интересны для вложений, в частности компании, которые занимаются туризмом, сельским хозяйством, а также товарные рынки. Об этом РБК заявил
глава Rogers Holdings Джим Роджерс
.
«Вы знаете, многие люди все еще ненавидят российские инвестиции. Мне нравится находить места, которые люди ненавидят, — это обычно означает, что здесь есть возможности», — объяснил инвестор.
Джим Роджерс приобрел акции АФК «Система»
, которые с 18 марта 2020 года по 14 апреля 2021 года показали рост на 269,5%, с 10,277 до 37,976 руб. 2 июня акции стоили 31,67 руб. за бумагу, отмечает издание.
Акции «Газпрома»: стоит ли покупать?
На торгах 2 июня акции российской компании «Газпром»
переступили порог 268,5 руб. и оказались вблизи уровня 12-летних максимумов, пишет
БКС Экспресс.
Эксперты издания отмечают, что восходящий тред «выглядит устойчивым», и прогнозируют, что благодаря высоким ценам на газ в Европе можно ожидать роста стоимости акций до 300 рублей и выше. При этом на уровне 273–274 руб. давление на ценные бумаги «Газпрома» может вырасти, так как спекулянты начнут фиксировать прибыль.
Рубль укрепился к доллару и евро
В начале торгов на Московской бирже
, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть. Курс доллара упал до 73,11 руб., а курс евро достиг 89,27 руб., пишет
«Интерфакс».
Эксперты отмечают, что на курс российской национальной валюты влияет продолжающийся рост цен на нефть и возросший интерес инвесторов к рисковым активам. Так, фьючерсы на нефть Brent с поставками в августе выросли до $71,75 за баррель, а нефть WTI с поставками в июле торгуется по $69,2 за баррель.
Санкт-Петербургская биржа назвала самые популярные акции
По состоянию на 31 мая на Санкт-Петербургской бирже
было зарегистрировано 11,49 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, а объем сделок с иностранными ценными бумагами достиг 26,67 млрд долларов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте
биржи.
Лидерами по объему торгов в группе «иностранные ценные бумаги» стали: Virgin Galactic, Tesla, Alibaba
, Apple
, Moderna, Advanced Micro Devices, Baidu
, VipShop, Amazon
и Discovery, отмечается в сообщении.
Акции Bed Bath & Beyond взлетели на 60%
После объявления американской сетью розничных магазинов Bed Bath & Beyond о запуске трех новых брендов акции компании выросли на торгах 2 июня на 59,2%, до $43,40. Об этом сообщает
РБК.
Аналитики БКС Экспресс советуют с осторожностью отнестись к акциям Bed Bath & Beyond, так как «никаких фундаментальных обоснований для столь существенных колебаний бумаг не появлялось». Акции подходят для спекулятивных трейдеров, отмечает издание
.