Завтрак инвестора: самые популярные акции, взлет "Газпрома"

Американский инвестор дал совет по российским активам

Акции «Газпрома»: стоит ли покупать?

Эксперты издания отмечают, что восходящий тред «выглядит устойчивым», и прогнозируют, что благодаря высоким ценам на газ в Европе можно ожидать роста стоимости акций до 300 рублей и выше. При этом на уровне 273–274 руб. давление на ценные бумаги «Газпрома» может вырасти, так как спекулянты начнут фиксировать прибыль.

Рубль укрепился к доллару и евро

Эксперты отмечают, что на курс российской национальной валюты влияет продолжающийся рост цен на нефть и возросший интерес инвесторов к рисковым активам. Так, фьючерсы на нефть Brent с поставками в августе выросли до $71,75 за баррель, а нефть WTI с поставками в июле торгуется по $69,2 за баррель.