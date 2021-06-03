Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

Завтрак инвестора: самые популярные акции, взлет "Газпрома"

Елена Прошина
1 час назад

Американский инвестор дал совет по российским активам

Завтрак инвестора: самые популярные акции, взлет "Газпрома"
Фото: РамблерРамблер
Российские активы интересны для вложений, в частности компании, которые занимаются туризмом, сельским хозяйством, а также товарные рынки. Об этом РБК заявил глава Rogers Holdings Джим Роджерс.
«Вы знаете, многие люди все еще ненавидят российские инвестиции. Мне нравится находить места, которые люди ненавидят, — это обычно означает, что здесь есть возможности», — объяснил инвестор.
Джим Роджерс приобрел акции АФК «Система», которые с 18 марта 2020 года по 14 апреля 2021 года показали рост на 269,5%, с 10,277 до 37,976 руб. 2 июня акции стоили 31,67 руб. за бумагу, отмечает издание.

Акции «Газпрома»: стоит ли покупать?

На торгах 2 июня акции российской компании «Газпром» переступили порог 268,5 руб. и оказались вблизи уровня 12-летних максимумов, пишет БКС Экспресс.
Эксперты издания отмечают, что восходящий тред «выглядит устойчивым», и прогнозируют, что благодаря высоким ценам на газ в Европе можно ожидать роста стоимости акций до 300 рублей и выше. При этом на уровне 273–274 руб. давление на ценные бумаги «Газпрома» может вырасти, так как спекулянты начнут фиксировать прибыль.

Рубль укрепился к доллару и евро

В начале торгов на Московской бирже, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть. Курс доллара упал до 73,11 руб., а курс евро достиг 89,27 руб., пишет «Интерфакс».
Эксперты отмечают, что на курс российской национальной валюты влияет продолжающийся рост цен на нефть и возросший интерес инвесторов к рисковым активам. Так, фьючерсы на нефть Brent с поставками в августе выросли до $71,75 за баррель, а нефть WTI с поставками в июле торгуется по $69,2 за баррель.

Санкт-Петербургская биржа назвала самые популярные акции

По состоянию на 31 мая на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 11,49 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, а объем сделок с иностранными ценными бумагами достиг 26,67 млрд долларов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте биржи.
Лидерами по объему торгов в группе «иностранные ценные бумаги» стали: Virgin Galactic, Tesla, Alibaba, Apple, Moderna, Advanced Micro Devices, Baidu, VipShop, Amazon и Discovery, отмечается в сообщении.

Акции Bed Bath & Beyond взлетели на 60%

После объявления американской сетью розничных магазинов Bed Bath & Beyond о запуске трех новых брендов акции компании выросли на торгах 2 июня на 59,2%, до $43,40. Об этом сообщает РБК.
Аналитики БКС Экспресс советуют с осторожностью отнестись к акциям Bed Bath & Beyond, так как «никаких фундаментальных обоснований для столь существенных колебаний бумаг не появлялось». Акции подходят для спекулятивных трейдеров, отмечает издание.
Личный счет,Джим Роджерс,Baidu,Amazon,Alibaba,Санкт-Петербургская биржа,Газпром,Московская биржа,АФК Система,Apple,РБК,Интерфакс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители