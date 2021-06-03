"Новая роль государства": Кудрин о раздаче денег россиянам

"Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха способностей, положения своей семьи, все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ", – заявил Кудрин, выступая на ПМЭФ.

"Я вижу в этом новую роль государства, потому что она создает эти возможности", — добавил он.

Кудрин напомнил, что, занимая пост министра финансов и будучи вице-премьером, он предпринимал шаги для сокращения роли государства в экономике, чтобы оно занял роль "ночного сторожа", то есть выполняло только функции определения правил и поддержка слабых.

По его словам, Россия еще не завершила этот путь по снижению доли государства в экономике. Однако сейчас в поле его особого внимания должны быть социальные вопросы.

"Социальная ответственность и на государственном уровне, и на частном становится очень важной", — заявил он.



"И если говорить о будущем, для которого пандемия провела определенную черту, определенный рубеж, то капитализм все-таки пойдет по пути большей заботы о каждом человеке. Человек становится большей ценностью, его защита. И в этой связи в конечном счете и доступ к медицине, и доступ к образованию становятся все более важной ценностью", – заявил он.

"Принято решение, что мы выходим на закрытие сессии где-то 18 июля, в этой связи внесем [законопроект] этим летом, но рассматривать его будут уже депутаты Госдумы восьмого созыва", - сказал Миронов. "Если мы добьемся принятия положения о справедливом базовом доходе, то, действительно, это будет важнейшим шагом по ликвидации бедности в нашей стране", - добавил он.

Миронов отметил, что средства на такие выплаты можно получить из доходов от продажи углеводородов. Миронов напомнил, что фракция "Справедливая Россия" почти два года назад внесла законопроект "О фонде национального народосбережения".

"Сейчас в России действует Фонд национального благосостояния, куда идут все сверхдоходы от продажи наших углеводородов и лежат там мертвым грузом. На сегодняшний день это 13,5 трлн рублей... если 90% направлять как раз в Фонд национального народосбережения, то оттуда и будет финансироваться тот самый справедливый базовый доход", - пояснил Миронов.

Он добавил, что есть и идеи альтернативного бюджета, в частности, с введением государственной монополии на оборот и производство этилового спирта.

В России должна быть введена ежемесячная выплата для всех граждан, способная закрыть базовые потребности человека. С такой инициативой выступила партия «Справедливая Россия — За правду», сообщает РИА Новости.

По словам члена Центрального совета партии Николая Старикова, около 18 млн россиян живут за чертой бедности и их число растёт из-за коронавирусных ограничений.

На этом фоне необходимо предложить, и такие меры у партии есть, сегодня мы презентуем вам идею «Справедливого базового дохода»... Это регулярная выплата со стороны государства человеку по факту рождения, — цитирует его агентство.

Сопредседатель партии Захар Прилепин предложил начать выплаты с января 2022 года. Предполагается, что первоначально их будут получать наименее защищённые в социальном плане группы граждан, а затем и все остальные россияне. Размер выплаты должен составлять около 10 тысяч рублей.

Когда мы будем нацией, у которой в 100 раз больше продукции, чем необходимо, и все это производится роботами, все будут образованными, культурными, тогда страна сможет ввести безусловный базовый доход, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов

«Базовый безусловный доход (ББД) придуман на Западе для того, чтобы не обеспечивать людям работу и постепенно избавиться от них с точки зрения социальной поддержки. То есть пропаганда ББД представляет его как первый шаг к коммунистическому обществу в реалиях постиндустриальных чудес. Но на самом деле основное назначение ББД – на хлеб и наркотики», – убежден Колташов.

Он объясняет, что в ближайшем будущем в России просто не нужен ББД, поскольку стране необходимо решить ряд проблем. В первую очередь, необходимо решить проблему с образованием школьников: обеспечить больше рабочих мест для учителей, построить новые школы и корпуса в городах, разделить классы, чтобы детей было по 25 человек на одного учителя, а не по 30-40, как это происходит сейчас. За счет этого повысится эффективность образования.

«Кроме того, необходимо решить проблему здравоохранения. В регионах, например, критически не хватает врачей. То есть нужно повышать зарплаты, создавать новые позиции в сфере здравоохранения, обеспечивать больницы новой современной техникой. А ББД подразумевает, что государство больше не будет решать такого рода проблемы, не будет тратить на здравоохранение и образование, но будет выплачивать народу не потраченные деньги, говоря, что теперь каждый сам за себя. Им дали же какую-то сумму, за счет которой они теперь будут решать свою проблему», – рассказывает собеседник.

По мнению эксперта, идея безусловного базового дохода сейчас и в ближайшие десятилетия идет вразрез с политикой решения внутренних проблем, которые есть во всех странах. Тем не менее, как только основные проблемы будут решены, то в правительстве смогут действительно задуматься о введения новой системы.

«Демографы очень любят говорить, что нам нужны количественные показатели. Но на самом деле нужны не только количественные, но и качественные показатели. Нам не нужны люди с уровнем образования дореволюционной России образца 1890 года, которые ни петь, ни свистеть, ни читать, ни писать не умеют. Это будет социальное бедствие. А нам нужно большое количество людей, которые смогут осваивать современные профессии, технику, работать с роботами, современными цифровыми устройствами, с социальными технологиями, рекламными, на внутреннем и внешнем рынке, в сфере услуг, развивать биржевую торговлю – много направлений», – поясняет Колташов.

Как только денежные ресурсы перестанут уходить на решение задач, обеспечивающих дальнейшее национальное развитие, страна сможет ввести ББД. «Когда мы будем нацией, у которой в 100 раз больше продукции, чем необходимо, и все это производится роботами, и автоматизация чудесным образом состоится, и все будут образованными, культурными и будут понимать, чем музыка Бетховена отличается от музыки Моцарта, и будем в состоянии воспроизводить таких же людей, как мы сами, которые будут полезны для экономики, тогда может быть можно будет говорить о безусловном доходе», – считает экономист.

Он уточняет, что при таком раскладе уже не будет иждивенцев, поскольку априори в семьях будут производиться не бездельники, а люди, интересующиеся творческими, созидательными интересами. К тому же, при материальном изобилии, отсутствие материальных проблем и достатке ресурсов ББД будет абсолютно нормальным явлением, не стимулирующим бросать какую-либо работу.