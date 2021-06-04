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Греф рассказал о рискованных и надёжных инструментах для инвестиций

News.ruиещё 4
26 минут назад
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что самым надёжным инструментом для инвестиций считает банковский депозит, а самым рисковым — криптовалюту и акции, сообщает НТВ.
Греф назвал надежные и опасные инструменты для инвестиций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Самый надёжный инструмент, в который нужно и можно инвестировать, — это банковский депозит. Стопроцентная надёжность, но, к сожалению, не очень высокая доходность. Самый рискованный инструмент — это криптовалюты и рынок акций, — отметил Греф.
Он указал на сочетание доходности и риска, которое лежит между названными инструментами.
Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность. Это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью, — пояснил он.
Позже добавлять в портфель инвестиций можно будет уже и акции, считает глава Сбербанка. Сам банкир 70% своего портфеля выделил на инструменты с фиксированной доходностью, а 30% — на инструменты рынка акций.
Даёт хорошую доходность, в валюте я в среднем зарабатываю 8-9% годовых. Для меня такой уровень доходности достаточен, для меня такой риск-профиль приемлем, — подчеркнул Греф.
Ранее стало известно, что регулятор предложил допустить к торговле ценными бумагами подростков с 12 лет. Об этом сказал на ПМЭФ первый зампред Банка России Сергей Швецов. По его мнению, современные юноши и девушки опережают взрослых людей с точки зрения цифровизации, а допуск на биржу позволит им получить знания и опыт. Поэтому в дальнейшем возраст для инвестирования будет снижаться, считает Швецов.
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