Греф назвал надежные и опасные инструменты для инвестиций

Самый надёжный инструмент, в который нужно и можно инвестировать, — это банковский депозит. Стопроцентная надёжность, но, к сожалению, не очень высокая доходность. Самый рискованный инструмент — это криптовалюты и рынок акций, — отметил Греф.
Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность. Это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью, — пояснил он.
Даёт хорошую доходность, в валюте я в среднем зарабатываю 8-9% годовых. Для меня такой уровень доходности достаточен, для меня такой риск-профиль приемлем, — подчеркнул Греф.