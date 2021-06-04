Греф назвал надежные и опасные инструменты для инвестиций

Он указал на сочетание доходности и риска, которое лежит между названными инструментами.

Позже добавлять в портфель инвестиций можно будет уже и акции, считает глава Сбербанка. Сам банкир 70% своего портфеля выделил на инструменты с фиксированной доходностью, а 30% — на инструменты рынка акций.