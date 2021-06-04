Юрист рассказал о возврате украденных с карты денег

По его словам, в случае несанкционированного списания средств клиент должен сразу проинформировать банк о незаконной транзакции. Когда банк предложит заблокировать карту, с этим надо согласиться, поскольку у финансовой организации нет иного способа обеспечить сохранность средств. Розыском злоумышленника должен заниматься банк, добавил эксперт.