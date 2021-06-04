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Назван способ вернуть украденные с карты деньги

News.ruиещё 3
25 минут назад
Старший партнёр адвокатского бюро «Система защиты» Алексей Семёнов заявил, что банк, заключая с вами договор банковского обслуживания, обязуется сохранить ваши средства. Это касается денег на счёте и на электронных средствах платежа, сообщает агентство ПРАЙМ.
Юрист рассказал о возврате украденных с карты денег
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Эксперт подчеркнул, что обеспечить сохранность средств клиента банк может при соблюдении ряда условий.
Банк устанавливает правила идентификации лица, которое имеет доступ к средствам на карте (номер карты, пин-код и иные средства идентификации), а также предоставляет этому лицу право контролировать действия банка, — отметил Семёнов.
По его словам, в случае несанкционированного списания средств клиент должен сразу проинформировать банк о незаконной транзакции. Когда банк предложит заблокировать карту, с этим надо согласиться, поскольку у финансовой организации нет иного способа обеспечить сохранность средств. Розыском злоумышленника должен заниматься банк, добавил эксперт.
Ранее стало известно, что важнейшими проблемами в сфере финансов россияне назвали высокую инфляцию, которая «съедает» их доходы и сбережения, а также финансовое мошенничество и отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества.
Личный счет,Алексей Семенов,
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