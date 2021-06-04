ПФР изменил сроки выплат пенсий

Отмечается, что с банками у ПФР заключено соглашение о досрочной выплате пенсий перед праздниками. В нем также предусмотрено, что в остальные дни график выплат должен оставаться неизменным. Ведомство ежемесячно перечисляет кредитным организациям финансирование с учетом праздничных дней. Например, за период с 5 по 12 число деньги пришли еще 4 июня. На выплаты, которые граждане получают с 13 по 19 число, деньги придут 11 июня.
Отмечается, что изменения в графике доставки пенсий должны быть опубликованы на сайтах региональных ПФР. Так, жители Краснодара выплаты за 12 число получат раньше на день, для пенсий за 13 и 14 число сроки доставки останутся прежними. В Ульяновской области городские почтовые отделения начнут выплаты за 12 число — 10 июня.