"Уметь раскапывать": Песков о вакансиях с зарплатой в 400 тысяч

Большие перспективы вырисовываются для тех работников, кто занят в области работы с данными, считает Песков. В самом недалеком будущем, по его мнению, сформируются десятки совершенно новых профессий. Среди них он назвал экспертов в сфере дата-майнинга, а также дата-археологов — то есть тех, кто «умеет раскапывать исторические массивы данных». По мнению Пескова, сейчас наблюдается повышенный спрос на профессионалов в области чистки данных. Чиновник уверен, что вся сфера операций с данными продемонстрирует рост ближайшие 25-30 лет. Он рассказал, что ежемесячная зарплата специалиста хорошего уровня в этой области уже сейчас находится в пределах 300-400 тысяч рублей.