Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

Спецпредставитель Путина назвал самые перспективны профессии в России

Елена Прошина
2 часа назад
Построить отличную карьеру в ближайшем будущем смогут специалисты по работе с данными, логистике, а также в области медицины и туризма. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Lenta.ru.
"Уметь раскапывать": Песков о вакансиях с зарплатой в 400 тысяч
Фото: ТАССТАСС
Большие перспективы вырисовываются для тех работников, кто занят в области работы с данными, считает Песков. В самом недалеком будущем, по его мнению, сформируются десятки совершенно новых профессий. Среди них он назвал экспертов в сфере дата-майнинга, а также дата-археологов — то есть тех, кто «умеет раскапывать исторические массивы данных». По мнению Пескова, сейчас наблюдается повышенный спрос на профессионалов в области чистки данных. Чиновник уверен, что вся сфера операций с данными продемонстрирует рост ближайшие 25-30 лет. Он рассказал, что ежемесячная зарплата специалиста хорошего уровня в этой области уже сейчас находится в пределах 300-400 тысяч рублей.
Профессии, связанные с логистикой, медициной и туризмом также будут пользоваться повышенным спросом, уверен Песков.
«В первую очередь внутренний туризм, высоко автоматизированный туризм, тоже на основании данных, но при этом с глубоким понимаем зеленой повестки, экологии, как сделать так, чтобы это не вредило людям, как сделать так, чтобы это не вредило природе», — разъяснил он свою мысль.
data-quiz-id="54c67743-3e63-4b59-85b5-55f5495fa84b"
data-quiz-widget="Universal"
data-quiz-color="#315efb"
data-quiz-theme="rambler-news"
style="max-width: 500px;" >

src="https://quiz.rambler.ru/widget/sdk.js"
async="async">

2021
  • Мобильная версия
  • Вернуться в старый дизайн
  • О проекте
  • Редакционная политика
  • Реклама
  • Помощь
  • Вакансии
  • Пользовательское соглашение
    • vkontaktefacebooktwitterodnoklassniki
    instagramyoutubetelegramrss