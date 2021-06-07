Эксперты, опрошенные «Праймом», считают , что летом 2021 года в России будут дорожать продукты, электроника и машины. Однако рост цен может замедлиться по сравнению с началом года благодаря стабилизации курса рубля.

Преподаватель РЭУ имени Плеханова Мария Долгова напомнила, что для формирования цен на продукты важна погода и прогнозы урожайности. Также стоимость продовольствия РФ зависит от мировых цен: если где-то они растут, российским производителям становится выгоден экспорт, а не продажи внутри страны.

«Поскольку большинство этих факторов действуют на цены всех товаров, то ожидать снижения цен не приходится», - считает Долгова.

Марина Строгая из «Инвестиционно-Аграрного Фонда» отмечает, что ситуацию может скрасить сезонный фактор — летом цены на фрукты и овощи падают. Однако при сравнении с прошлогодними ценниками подорожание уже серьезное - на 10-25 процентов.

Эксперт CMS Institute Николай Переславский добавил, что наиболее важные продукты летом будут стоить примерно столько же, сколько зимой, но овощи, фрукты, консервы и заморозка подорожают минимум на пять процентов.

По его мнению, подорожают не только продукты, но все товары вообще – от предметов быта до машин.

Глава Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, что в мае сразу 27 марок подняли цены. Автомобили Lada подорожали на 1,3-3,1 процента, Kia — на 0,8-4,3 процента, Hyundai на 0,8-3 процента.

Бизнес уже предупреждал россиян о подорожании одежды к лету. София Кофманн из Marc O’Polo AG заявила «Коммерсанту», что из-за роста цен на хлопок конечная цена изделий станет больше на 20-30 процентов.