Часть россиян останется без пенсий с 1 августа

Он напомнил, что при назначении пенсии или иных социальных выплат их получатель дает письменное обязательство сообщать в ПФР о причинах, которые могут привести к прекращению выплат, например, об устройстве на работу.

Для того, чтобы не потерять пенсию, необходимо подать заявление в ПФР (лично или удаленно) и приложить справки, которые подтверждают законность получения выплат. Если не успеть до 1 августа, то начисление пенсии может быть приостановлено. В этом случае, даже если право на пенсию сохраняется, придется ждать результатов проверки Пенсионного фонда, напоминает издание.