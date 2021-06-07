Часть россиян останется без пенсий с 1 августа

Он напомнил, что при назначении пенсии или иных социальных выплат их получатель дает письменное обязательство сообщать в ПФР о причинах, которые могут привести к прекращению выплат, например, об устройстве на работу.
Для того, чтобы не потерять пенсию, необходимо подать заявление в ПФР (лично или удаленно) и приложить справки, которые подтверждают законность получения выплат. Если не успеть до 1 августа, то начисление пенсии может быть приостановлено. В этом случае, даже если право на пенсию сохраняется, придется ждать результатов проверки Пенсионного фонда, напоминает издание.
Ранее в пресс-службе регионального отделения ПФР отметили, что проверка пенсионных дел и перерасчеты ведутся на постоянной основе. Так, Пенсионный фонд России пересчитал пенсию пожилой жительнице Саратова, которая ранее пожаловалась спикеру Госдумы Вячеславу Володину
на резкий скачок цен, отсутствие льгот и то, что не может скопить «гробовые» из-за инфляции.