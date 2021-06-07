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Часть россиян останется без пенсий с 1 августа

Алиса Селезнёва
8 часов назад
Россияне, которым положены выплаты по потере кормильца, должны подать в ПФР все необходимые справки, иначе им грозит приостановка начисления пенсий с 1 августа. Об этом со ссылкой на юристов пишет Life.
Часть россиян останется без пенсий с 1 августа
Фото: ТАССТАСС
«Согласно действующему законодательству, на пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, кто прямо перечислен в законе, но при условии, что у них нет другого источника дохода», - пояснил изданию адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.
Он напомнил, что при назначении пенсии или иных социальных выплат их получатель дает письменное обязательство сообщать в ПФР о причинах, которые могут привести к прекращению выплат, например, об устройстве на работу.
Для того, чтобы не потерять пенсию, необходимо подать заявление в ПФР (лично или удаленно) и приложить справки, которые подтверждают законность получения выплат. Если не успеть до 1 августа, то начисление пенсии может быть приостановлено. В этом случае, даже если право на пенсию сохраняется, придется ждать результатов проверки Пенсионного фонда, напоминает издание.
Ранее в пресс-службе регионального отделения ПФР отметили, что проверка пенсионных дел и перерасчеты ведутся на постоянной основе. Так, Пенсионный фонд России пересчитал пенсию пожилой жительнице Саратова, которая ранее пожаловалась спикеру Госдумы Вячеславу Володину на резкий скачок цен, отсутствие льгот и то, что не может скопить «гробовые» из-за инфляции.
Личный счет,Вячеслав Володин,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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