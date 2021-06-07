SberPay стал доступен держателям карты «Мир» СберБанка

К сервису бесконтактной оплаты СберБанка SberPay теперь можно подключить карту «Мир». Это можно сделать в несколько кликов в приложении СберБанк Онлайн, а расплачиваться ей — в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают бесконтактную оплату.

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Сервис доступен пользователям смартфонов на ОС Android с поддержкой NFC, начиная с версии 7.0, и на ОС Huawei.

Достаточно приложить разблокированный смартфон с привязанной картой «Мир» к терминалу, подтвердить покупку отпечатком пальца или кодом разблокировки экрана и, после того как на экране появится сумма операции, поднести смартфон к терминалу повторно для завершения платежа.

Для тех пользователей, кто предпочитает запускать оплату вручную, не прикладывая смартфон к терминалу, приложение само предложит создать ярлык для оплаты при добавлении карты в SberPay.

Использование SberPay абсолютно безопасно, так как реквизиты карты остаются внутри банка и не раскрываются при совершении покупки.

Сбер постоянно расширяет возможности быстрой и безопасной оплаты товаров и услуг для своих клиентов. Теперь держатели карты "Мир" СберБанка, обладатели Android-смартфонов, а также обладатели новых устройств Huawei и Honor могут ощутить все преимущества SberPay. В сравнении с другими платёжными сервисами при оплате SberPay пользователь видит больше релевантной информации: сумму покупки, уместные подсказки (хватит ли денег для оплаты и совпадает ли валюта карты с валютой операции), может проверить актуальный баланс и поменять карту для платежа при необходимости

Дмитрий Бувин, коммерческий директор платёжной системы «Мир»

Популярность мобильных платёжных сервисов среди россиян продолжает расти — за первый квартал этого года почти треть межбанковских операций в нашей стране совершалась именно с помощью смартфона. Согласно данным исследования платёжной системы "Мир", более половины пользователей банковских карт, которые расплачиваются за покупки со смартфона, используют для этого устройства на базе ОС Android. Благодаря подключению SberPay держателям карт "Мир" стал доступен ещё один удобный и безопасный сервис бесконтактной оплаты