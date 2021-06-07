Стартапы дня: зарабатываем на похудении и беспроводной зарядке

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Parallel Flight Technologies: дроны-спасатели на службе у человечества

Стартап Parallel Flight Technologies готовится запатентовать технологию, которая позволит дронам нести тяжелые грузы более двух часов. Это сделает беспилотники идеальным решением для поисково-спасательных операций, логистических миссий (в том числе по доставке лекарств) и для борьбы с лесными пожарами.

Большинство современных дронов способны нести тяжелый груз не дольше 15 минут. Технология компании - Parallel Hybrid - это «десятикратное улучшение по сравнению с существующими решениями». Гибридная система повышает эффективность и устраняет необходимость в тяжелых компонентах генератора, что означает большую грузоподъемность.

Рынок средств для тушения природных пожаров составляет десять миллиардов долларов только в США, Канаде и Австралии и растет примерно на десять процентов в год. Сектор логистики в сфере здравоохранения, по оценкам компании, к 2025 году достигнет 20 миллиардов долларов, а рынок промышленной логистики - 65 миллиардов. Дроны смогут доставлять пожарным инструменты и продукты, напрямую сбрасывать воду на очаги возгорания, дешево доставлять лекарства, вакцины, медицинское оборудование и дефибрилляторы.

На StartEngine стартап to trade on startengine secondary1 привлек почти 4,4 миллиона долларов от 3 385 инвесторов. Минимальная инвестиция - 499,69 доллара. Стоимость компании оценивается в 28,7 миллиона.

Healbe: помощник в похудении

Российский стартап Healbe обещает автоматически считать калории за своих пользователей. Как рассказал портал «Стартап дня», умный браслет Healbe пускает через руку слабый ток и по электрическому сопротивлению узнает количество воды и глюкозы в клетках.

После этого алгоритмы гаджета по динамике изменения параметров угадывают размеры порций. Владелец умного браслета получает информацию о полученных калориях и понимает, когда ему нужно остановиться, чтобы начать худеть.

Браслет продается в России и США, стоит он 20 тысяч рублей. Healbe привлек 16 миллионов долларов инвестиций, его последнюю версию хвалят пользователи.

WiGL: полностью заряженный, полностью беспроводной

Стартап WiGL «стремится помочь людям избавиться от шнуров и проводов» и предлагает интеллектуальные системы бесконтактной беспроводной зарядки гаджетов. «Представьте, что мы получаем электроэнергию так же, как подключаемся к интернету по беспроводной сети. Войдите в беспроводную сеть WiGL с беспроводным электропитанием и подзарядите свои устройства», - рассказывают в WiGL.

С помощью своих изобретений стартап стремится обеспечить питание разных устройств - от наушников и смартфонов до ноутбуков - прямо во время использования. WiGL называет свою запатентованную технологию источником «более чистой и менее расточительной, но невероятно эффективной энергии» за счет использования тех же сигналов, что и WiFi. Стартап рассчитывает, что в будущем название WiGL станет именем нарицательным по аналогии с WiFi.