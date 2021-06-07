В $1500 оценили трехнедельный вакцинный тур в Россию

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Он отметил, что технически такой туристический продукт уже готов, однако вопрос въезда иностранных граждан в страну для получения прививки пока не решён окончательно. Свои подсчёты Игнатьев предоставил ТАСС.

По его словам, российские туроператоры были готовы к запуску вакцинных туров ещё в начале 2021 года. Тогда подобные запросы поступали от клиентов в туристические компании по всему миру.

Сейчас представителям индустрии необходимо решить вопросы «визовой поддержки и легального въезда».

В первую очередь вакцинные туры были бы интересны жителям азиатских, африканских и латиноамериканских стран, отметил президент РСТ, пояснив, что в Европе прививку получил большой процент населения.

Трёхнедельные вакцинные туры для иностранных граждан могут поспособствовать началу восстановления въездного турпотока в Россию, который больше года находится практически на нулевом уровне, продолжил Игнатьев. По его мнению, непосредственно вакцинацию можно было бы сочетать с экскурсиями и культурными мероприятиями, захватывая разные российские регионы.

Туроператоры рассматривают и другой вариант — двухразовую поездку по одной неделе. Такие запросы тоже фиксируются.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), что вакцинные туры могли бы включать в себя перелёт, проживание, питание, медицинские услуги и экскурсионную программу с соблюдением мер безопасности. Организовать въезд иностранцев в Россию хотят при помощи механизма электронной визы, сообщил «Вестник АТОР».