В $1500 оценили трехнедельный вакцинный тур в Россию

Он отметил, что технически такой туристический продукт уже готов, однако вопрос въезда иностранных граждан в страну для получения прививки пока не решён окончательно. Свои подсчёты Игнатьев предоставил ТАСС.
По его словам, российские туроператоры были готовы к запуску вакцинных туров ещё в начале 2021 года. Тогда подобные запросы поступали от клиентов в туристические компании по всему миру.
Сейчас представителям индустрии необходимо решить вопросы «визовой поддержки и легального въезда».
В первую очередь вакцинные туры были бы интересны жителям азиатских, африканских и латиноамериканских стран, отметил президент РСТ, пояснив, что в Европе прививку получил большой процент населения.
Трёхнедельные вакцинные туры для иностранных граждан могут поспособствовать началу восстановления въездного турпотока в Россию, который больше года находится практически на нулевом уровне, продолжил Игнатьев. По его мнению, непосредственно вакцинацию можно было бы сочетать с экскурсиями и культурными мероприятиями, захватывая разные российские регионы.
Туроператоры рассматривают и другой вариант — двухразовую поездку по одной неделе. Такие запросы тоже фиксируются.
Глава Ростуризма Зарина Догузова
заявляла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), что вакцинные туры могли бы включать в себя перелёт, проживание, питание, медицинские услуги и экскурсионную программу с соблюдением мер безопасности. Организовать въезд иностранцев в Россию хотят при помощи механизма электронной визы, сообщил «Вестник АТОР».
Руководитель Ростуризма также выступила за расширение списка городов, где иностранные граждане могут получить прививку от коронавируса. Пока это можно сделать в Москве и Санкт-Петербурге.
В начале июня президент России Владимир Путин
поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса до иностранцев. С таким заявлением он выступил в ходе ПМЭФ-2021. Глава Российского фонда прямых инвестиций
(РФПИ) Кирилл Дмитриев
допускал, что Россия откроется для вакцинного туризма с июля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
не исключал , что для граждан стран — ближайших российских партнёров создадут «льготные условия». Он добавил, что при необходимости такую возможность организуют для приезжих из СНГ.