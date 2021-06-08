Профсоюзы просят Путина разобраться с индексацией пенсий работающим пенсионерам

В организации выразили озабоченность тем, что соответствующее поручение главы государства до сих пор не реализовано. В частности, профсоюзы указали на то, что правительство не одобрило ни один из предложенных законопроектов, и при этом не внесло свой вариант по этому вопросу.

«Золотовалютные резервы у нас огромные – почти 600 миллиардов долларов. У нас 13 триллионов рублей в фонде Национального благосостояния. Если взять последние пять лет, то доходная часть государства выросла на 10%. А вот доходы олигархии и подобных выросли на 53%. А граждане потеряли от 12 до 15%. Нигде нет такой несправедливой системы! Ещё раз скажу, что денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам. А граждане нищают седьмой год подряд, что крайне опасно в социальном плане», - пояснил Геннадий Зюганов.