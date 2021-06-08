Российские пенсионеры получат выплату за прививку от COVID-19

Жители Курской области старше 65 лет получат по три тысячи рублей за прививку от коронавируса. Об этом сообщила администрация региона.

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Таким образом, на единовременную выплату смогу претендовать 197 тысяч человек.

"Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, деньги получат и те, кто уже привился. Выплату произведет региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. В Курской области первую дозу препарата от коронавируса получили 144 487 жителей, второй дозой из них привились 121 570 человек.

Всего в области живет около 1,1 миллиона человек.