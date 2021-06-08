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В Курской области пенсионеры получат по три тысячи рублей за вакцинацию от COVID-19

Газета.Ruиещё 2
37 минут назад
Жители Курской области старше 65 лет получат по три тысячи рублей за прививку от коронавируса. Об этом сообщила администрация региона.
Российские пенсионеры получат выплату за прививку от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Таким образом, на единовременную выплату смогу претендовать 197 тысяч человек.
"Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.
Таким образом, деньги получат и те, кто уже привился. Выплату произведет региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. В Курской области первую дозу препарата от коронавируса получили 144 487 жителей, второй дозой из них привились 121 570 человек.
Всего в области живет около 1,1 миллиона человек.
Ранее кабинет министров России объявил о начале проработки поручения президента России по вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев от COVID-19.
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