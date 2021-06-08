Новые пособия ожидают некоторых россиян летом

Этим летом некоторые категории россиян, в частности, пенсионеры, семьи с детьми и беременные, смогут получить новые социальные выплаты или получить повышение уже получаемых пособий. О том, кому стоит ждать выплаты новых пособий, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

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Кроме того, беременным женщинам, находящимся в трудном финансовом положении, президент РФ пообещал материальную поддержку в виде выплаты в размере 6350 рублей.

"И буквально на днях соответствующий закон с разъяснениями был подписан главой государства", — напомнил юрист.

Рассчитывать на материальную поддержку от государства смогут женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Пособия начнут выплачиваться с 1 июля.

Однако, по словам Петропольского, на данную выплату смогут рассчитывать лишь неполные семьи. Уже с июля родители, воспитывающие детей от 8 до 16 лет в одиночку, будут получать 5650 рублей ежемесячно.

"Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов", — подчеркивает адвокат.

В этом году президент предложил ещё раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет. На финансовую поддержку смогут рассчитывать и родители будущих первоклассников, которые отправятся в школу этой осенью. Выплатить денежные средства обещали в августе. 10 тысяч рублей поступит на счет родителей.