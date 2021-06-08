Стартап дня: зарабатываем на хорошем настроении и полезной еде

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Fisher Wallace Laboratories Fisher Wallace Laboratories

FullSkoop: автомат с полезной едой дешевле фастфуда

От традиционных торговых автоматах с едой обычно не ждут полезного перекуса, скорее, это просто способ удалить голод. Стартап FullSkoop предлагает умные киоски самообслуживания, которые предлагают «настоящую» еду - «от йогуртового парфе и салатов до первых блюд» и напитки премиум-класса.

FullSkoop заботится о комфорте потребителя. Через специальное приложение пользователи получают доступ к данным о запасах автомата в реальном времени, ценах, информации о питании и рекламных акциях. Портал InvestorPlace называет FullSkoop «торговым автоматом завтрашнего дня, который нужен нам уже сегодня». Стартап обещает, что еда в автоматах FullSkoop будет дешевле фастфуда.

Стартап привлек более 50 тысяч долларов от 106 инвесторов на платформе Republic.

Business-in-a-Box: легко найти нужный шаблон документа

В поисковиках есть множество сайтов с образцами документов, но найти актуальный шаблон бывает непросто. Портал «Стартап дня» рассказал о канадской компании Business-in-a-Box, которая предлагает платные шаблоны юридических документов - по десять долларов за штуку (если образец не подойдет, деньги обещают вернуть).

«Ввел номер карты, скачал – то, что надо», - так описывают этот проект на портале.

Также Business-in-a-Box продает образцы бизнес-планов, писем об увольнении, продажных презентаций и шаблоны других документов. Доступ ко всему контенту можно получить за 20 долларов в год. Юридические фирмы покупают шаблоны у Business-in-a-Box, а потом перепродают их в несколько раз дороже.

По оценкам «Стартапа дня», выручка компании составляет несколько миллионов долларов в год.

Fisher Wallace Laboratories: электроника для хорошего настроения

Проект Fisher Wallace Laboratories производит носимые медицинские устройства, которые лечат проблемы со сном, помогают людям с депрессией и повышают настроение. Антидепрессанты, успокоительные и снотворные - все эти препараты могут спровоцировать побочные эффекты, в некоторых случаях - серьезные. Устройства Fisher Wallace Laboratories гораздо более безопасны, заверяют в компании.

Они стимулируют мозг к выработке серотонина и модулируют активность мозговых волн. Устройство продемонстрировало высокую эффективность и частоту побочных эффектов менее одного процента (временная головная боль или головокружение). Пациенты используют стимулятор в течение 20 минут один или два раза в день и обычно сообщают об уменьшении симптомов в течение первой недели.

Устройства одобрены американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). У компании более 70 тысяч пациентов в США.