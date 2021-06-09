Госдума ужесточила наказание за преднамеренное банкротство

Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения, свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

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В соответствии с утвержденной ГД новой нормой, неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенное с использованием служебного положения или группой лиц будет наказываться штрафом от 3 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до 7 лет вместе со штрафом до 5 млн рублей.

Кроме того, ужесточаются санкции против арбитражного управляющего и представителя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, им будет грозить штраф от 500 тысяч до 2 млн рублей, или принудительные работы на срок до 4 лет, или тюремное заключение на срок до 4 лет вместе со штрафом до 500 тысяч рублей.