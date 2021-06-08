Три четверти россиян тратят на подписки не более 300 рублей в месяц

Согласно опросу, большинство предпочитают платить за видеоконтент.

2020 год оказался удачным для сервисов по подпискам. Оказавшись дома, многие люди обратились к ним впервые. Количество подписок на одни только видеосервисы перевалило за 1 миллиард (по состоянию на март 2021 года). Как относятся к такому формату россияне, узнали аналитики Rambler&Co

Согласно результатам опроса у 12% в списке ежемесячных трат есть одна-две подписки, 5% платят за три-четыре, 6% – от пяти и более. 77% участников пользуются ими нерегулярно, подключая лишь при необходимости. При этом большинство респондентов (62%) предпочитают российские сервисы международным (38%).

Среди тех, кто пользуется подписками постоянно, 26% готовы платить за видеоконтент, по 18% респондентов выбирают музыку и книги, 15% опрошенных оплачивают таким образом различные услуги и сервисы, столько же – программы и софт, 7% покупают облачные хранилища.

Три четверти россиян выделяют на подписки до 300 рублей каждый месяц, 15% – до 1 000 рублей. Больше тратят лишь 10% опрошенных.

При этом 36% устраивает текущий набор подписок, 14% согласились бы оформить дополнительную при условии, что она сделает их жизнь удобнее, 8% – если она поможет сэкономить. 46% респондентов пока не готовы её брать. Среди причин оплаты ещё одной подписки россияне чаще всего называют отключение рекламы на сервисах (37%) и получение дополнительных услуг, например, кэшбека (30%). Почти четверть (24%) интересуются доступом к эксклюзивному контенту, а ещё 9% оформляют подписки для поддержки авторов.