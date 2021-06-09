Банкам могут запретить навязывать допуслуги заёмщикам

При оформлении потребительских кредитов банкам могут запретить навязывать дополнительные услуги, а также предъявлять к заёмщикам избыточные требования. Такой законопроект кабмина планируется рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы во втором чтении.

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В случае принятия закона в силу банки больше не смогут включать в кредитные договоры пункт об обязательном наличии на счёте, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Клиент сможет счёт весь месяц держать пустым.

Также исключается возможность навязывания по кредитным договорам, заключённым на срок свыше года, условий, обязывающих заёмщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей. Также банкам запрещается ставить условием для выдачи кредита приобретение за отдельную плату дополнительных услуг, оказываемых кредитором или третьими лицами.

Помимо этого, законопроект распространяет на потребительские ипотечные кредиты существующие ограничения полной стоимости кредита. Ограничивается предельный размер неустойки за неисполнение заёмщиками обязательств возврата кредита — она не сможет превышать 20% от просроченной задолженности.