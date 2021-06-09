Стартап дня: зарабатываем на секс-игрушках и робо-животных

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.
DiCarlo: инновационные секс-игрушки для женщин
Стартап DiCarlo разрабатывает технологии, призванные улучшить сексуальную жизнь людей. В 2020 году бренд, основанный Лорой Ди Карло, запустил свой первый продукт и получил выручку в 7,5 миллиона долларов.
Сейчас стартап может похвастаться прямыми продажами своих секс-игрушек потребителям в 37 странах, присутствием в 350 розничных магазинах по всему миру и выпуском 11 продуктов с технологией, защищенной 13 патентами. Инвестором и креативным советником проекта выступает топ-модель и актриса Кара Делевинь
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В DiCarlo отмечают, что индустрия сексуального здоровья и благополучия очень фрагментирована и состоит из множества компаний и брендов, но на этом большом рынке уделяется лишь немного внимание секс-игрушкам для женщин. В изделиях DiCarlo используются передовые технологии, имитирующие человеческие прикосновения и движения. Среди прочего, компания создает секс-игрушки для женщин, имитирующие оральный секс.
На платформе Republic стартап собрал
более 720 440 долларов от 1 614 инвесторов. Минимальная инвестиция - сто долларов.
Tombot: роботы для эмоциональной поддержки
Стартап Tombot создает реалистичных животных-роботов, призванных стимулировать формирование эмоциональной привязанности и облегчить симптомы деменции. Tombot стремится предоставить людям первых доступных по цене робо-животных.
По прогнозам медиков, к 2050 году число пожилых людей с деменцией и легкими когнитивными нарушениями достигнет 152 миллионов. 97 процентов из них будут жаловаться на одиночество, разочарование, галлюцинации и вспышки гнева. Врачи часто прописывают этим пациентам психотропные и опиоидные препараты, которые особенно опасны для людей в возрасте. Tombot создал для таких пациентов собаку-робота Дженни.
Исследования показали, что робо-животные положительно влияют на способность человека справляться со стрессом, тревогой, одиночеством, депрессией и болью, улучшая общее самочувствие. Дженни реагирует на прикосновения, голос, движение и свет и интегрирована с приложением для смартфона, которое позволяет настраивать и обновлять программное обеспечение. Она выполняет команды, лает и виляет хвостом. Аналоги Дженни на рынке стоят от трех до 6,5 тысячи долларов, но в Tombot обещают гораздо более низкие цены.
Tombot уже распродал свой первый «помет щенков» по предварительному заказу, среди клиентов - пожилые люди, которые сталкиваются с социальной изоляцией, пациенты хосписов, родители детей с аутизмом и взрослые с депрессиями и биполярным расстройством.
Стартап привлек
более 210 тысяч долларов от 215 инвесторов на StartEngine, его стоимость оценивается в 14,5 миллиона долларов. Минимальная инвестиция - 249,55 доллара.
Waverly Labs: профессиональный переводчик в вашем ухе
Компания Waverly Labs разработала Ambassador - портативный переводчик в виде наушника, который предназначен для бизнеса и обещает «мир без языковых барьеров».
Только в США компании тратят 23 миллиарда долларов в год на наем специалистов, говорящих на двух языках, и на профессиональных переводчиков для бизнес-переговоров. Во всем мире расходы на переводчиков оцениваются в 57 миллиардов долларов.
Ambassador призван помочь компаниям сэкономить. Он записывает речь собеседника, обрабатывает ее и переводит в облаке. В своем наушнике пользователь слышит уже переведенную речь - причем с минимальной задержкой. В проекте используются нейронные сети для распознавания речи и машинного перевода.
Компания уже продала более 40 тысяч единиц своей продукции по всему миру (по 199 долларов за штуку), получила 9,4 миллиона долларов валовой выручки.
На StartEngine стартап собрал
более 1,1 миллиона долларов от 853 инвесторов. Минимальное вложение - 496,16 доллара. Стоимость компании оценивается в 40 миллионов долларов.