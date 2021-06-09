Стартап дня: зарабатываем на секс-игрушках и робо-животных

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

DiCarlo: инновационные секс-игрушки для женщин

Стартап DiCarlo разрабатывает технологии, призванные улучшить сексуальную жизнь людей. В 2020 году бренд, основанный Лорой Ди Карло, запустил свой первый продукт и получил выручку в 7,5 миллиона долларов.

Сейчас стартап может похвастаться прямыми продажами своих секс-игрушек потребителям в 37 странах, присутствием в 350 розничных магазинах по всему миру и выпуском 11 продуктов с технологией, защищенной 13 патентами. Инвестором и креативным советником проекта выступает топ-модель и актриса Кара Делевинь

В DiCarlo отмечают, что индустрия сексуального здоровья и благополучия очень фрагментирована и состоит из множества компаний и брендов, но на этом большом рынке уделяется лишь немного внимание секс-игрушкам для женщин. В изделиях DiCarlo используются передовые технологии, имитирующие человеческие прикосновения и движения. Среди прочего, компания создает секс-игрушки для женщин, имитирующие оральный секс.

На платформе Republic стартап собрал более 720 440 долларов от 1 614 инвесторов. Минимальная инвестиция - сто долларов.

Tombot: роботы для эмоциональной поддержки

Стартап Tombot создает реалистичных животных-роботов, призванных стимулировать формирование эмоциональной привязанности и облегчить симптомы деменции. Tombot стремится предоставить людям первых доступных по цене робо-животных.

По прогнозам медиков, к 2050 году число пожилых людей с деменцией и легкими когнитивными нарушениями достигнет 152 миллионов. 97 процентов из них будут жаловаться на одиночество, разочарование, галлюцинации и вспышки гнева. Врачи часто прописывают этим пациентам психотропные и опиоидные препараты, которые особенно опасны для людей в возрасте. Tombot создал для таких пациентов собаку-робота Дженни.

Исследования показали, что робо-животные положительно влияют на способность человека справляться со стрессом, тревогой, одиночеством, депрессией и болью, улучшая общее самочувствие. Дженни реагирует на прикосновения, голос, движение и свет и интегрирована с приложением для смартфона, которое позволяет настраивать и обновлять программное обеспечение. Она выполняет команды, лает и виляет хвостом. Аналоги Дженни на рынке стоят от трех до 6,5 тысячи долларов, но в Tombot обещают гораздо более низкие цены.

Tombot уже распродал свой первый «помет щенков» по предварительному заказу, среди клиентов - пожилые люди, которые сталкиваются с социальной изоляцией, пациенты хосписов, родители детей с аутизмом и взрослые с депрессиями и биполярным расстройством.

Стартап привлек более 210 тысяч долларов от 215 инвесторов на StartEngine, его стоимость оценивается в 14,5 миллиона долларов. Минимальная инвестиция - 249,55 доллара.

Waverly Labs: профессиональный переводчик в вашем ухе

Компания Waverly Labs разработала Ambassador - портативный переводчик в виде наушника, который предназначен для бизнеса и обещает «мир без языковых барьеров».

Только в США компании тратят 23 миллиарда долларов в год на наем специалистов, говорящих на двух языках, и на профессиональных переводчиков для бизнес-переговоров. Во всем мире расходы на переводчиков оцениваются в 57 миллиардов долларов.

Ambassador призван помочь компаниям сэкономить. Он записывает речь собеседника, обрабатывает ее и переводит в облаке. В своем наушнике пользователь слышит уже переведенную речь - причем с минимальной задержкой. В проекте используются нейронные сети для распознавания речи и машинного перевода.

Компания уже продала более 40 тысяч единиц своей продукции по всему миру (по 199 долларов за штуку), получила 9,4 миллиона долларов валовой выручки.