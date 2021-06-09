Отдых в Сочи подешевел из-за низкого спроса

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Она рассказала, что в майские праздники из-за отмены рейсов в Турцию многие туристы переориентировались на Сочи, что привело к росту цен. Однако сейчас ажиотаж спал и курорт переходит к обычному режиму работы.

Продажи по заявленным ранее высоким расценкам не состоялись, наблюдается откат к более адекватным ценам. Если тенденция продолжится, цены успокоятся и придут к норме, — подчеркнула она.

По её словам, спрос на туры в российский город не вырос после появления информации, что Турцию не откроют к началу лета. При этом если это направление всё-таки станет доступно, сочинским отельерам придётся снижать цены. В связи с этим они очень хотят продать как можно больше мест в июне, когда Турция закрыта.

Если разгонять цены сейчас, туристы ничего не купят, а с открытием Турции или Египта вовсе захотят выбрать другое направление, — добавила она.