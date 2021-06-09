В чужом кармане: сколько зарабатывает пожарный

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 31-летний пожарный Александр Ф. На работу в МЧС Александр устроился сразу после службы в армии.

«После армии, если у тебя хорошее здоровье, пожарная охрана - очень неплохой вариант. После подачи документов меня отправили в учебный центр на три месяца. Медкомиссию проходил полтора месяца, отбирали как будто на службу в спецназ. Полтора года назад я переехал в Москву из области, работаю в новой части, коллектив дружный. В любой пожарной части день на день не приходится: бывает более-менее спокойно, бывает целые сутки работаешь. Но даже если, слава богу, ничего не случилось, то работе не такая, как многие думают - легли и отдыхаем. Все по-армейски строго, есть занятия, теоретические и практические, перерыв на обед, отработка заданий», - рассказывает Александр.

Физическая подготовка должна быть идеальной - по нормативу пожарные должны одеться за 20 секунд.

Раз в квартал Александр сдает нормативы и периодически проходит через теплодымокамеру: в комнату нагоняют дым, поднимается температура и пожарные тренируются в таких условиях.

Чтобы устроиться в пожарную охрану, нужно иметь образование не ниже полного среднего и быть годным к службе по состоянию здоровья по категории А1. В вакансии, на которую откликнулся Александр, была указана зарплата от 30 000 до 45 000 рублей, она соответствует реальной. Зависит оклад от выслуги лет, пожарные получают ежемесячное вознаграждение по итогам работы (25 процентов оклада). Также они могут уходить в оплачиваемый отпуск на 40 – 55 дней в году (в зависимости от выслуги).

Александр и его жена пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в московских поликлиниках УВД . Оплата больничного листа – сто процентов. Льготное пенсионное обеспечение пожарные получают после 20 лет службы.

«График работы у нас сутки через трое. Мне он даже нравится. За все годы работы я научился спокойствию, разумным, продуманным действиям в экстремальных ситуациях. Самая трудная часть работы, когда не удается спасти детей. Многое зависит от типа постройки, раньше еще встречались деревянные старенькие дома, шансов спасти такой нет», - отмечает Александр.

Зарплата, по словам Александра, ему нужна в два раза больше, но расставаться с работой не хочется. Александр - столяр-любитель и в будущем планирует начать зарабатывать на своем хобби.

Александр живет вместе с женой и ее отцом. Его супруга - парикмахер и зарабатывает больше. Все расходы они берут на себя поровну, стараются отложить больше денег, так как планируют стать родителями в ближайшие пару лет.

Примерные траты Александра (в месяц):

На продукты - 10 000 - 15 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 3 000 до 5 000 рублей

На отдых (кино/бары/поездки за город) - от нуля до 5 000

На общественный транспорт - до 3 000 рублей

На бытовые мелочи - до 2 000 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 500 рублей